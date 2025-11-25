سەرۆک هەرێم کوردستان وەگەرد خانمە باڵیۆز هۆڵەندا باس هاوکاری هاوبەش کەێد

شەفق نيوز- هەولێر

نێچیروان بارزانی سەرۆک هەرێم کوردستان، ئمڕوو سێشەممە، لە دیداری وەگەرد جانێت ئەلبیردا خانمە باڵیۆز شانشین هۆڵەندا لە عراق، باس هاوکاری هاوبەش ناوەین هەرێم کوردستان و هۆڵەندا کرد.

سەرۆکایەتی هەرێم کوردستان لە بەیاننامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز وت: نێچیروان بارزانی سەرۆک هەرێم کوردستان، لە دیداری وەگەرد جانێت ئەلبیردا خانمە باڵیۆز هۆڵەندا لە عراق، باس پەیوەندییەیل هۆڵەندا وەگەرد عراق و هەرێم کوردستان کرد، وەگەرد باسکردن لە هەڵوژاردن پەرلەمان عراق و رەوشەیل گشتی لە وڵات.

هەردوگ لایەن ئارەزوویان نووەو کردن لە گەشەپیدان پەیوەندییەیل دووانی، و باس میکانیزمەیل پاڵپشتیکردن هاوکاری هاوبەش ناوەین هەرێم کوردستان و هۆڵەندا لە جویراجویر چینەیل.

هەمیش لە دیدارەگە باس رەوشەیل ناوچەگە و چەن باوەتیگ گرنگ لەلای هەردوگ لایەن کریا.