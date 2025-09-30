سەرۆک هەرێم کوردستان پیشوازی لە پلان ترەمپ کەێد ئەرا کۆتاییهاوردن وە جەنگ غەززە

شەفەق نیوز - هەولێر

ئمڕوو سێشەممە، نێچیروان بارزانی، سەرۆک هەرێم کوردستان پیشوازی لەو پلان هەمەلایەنە کرد کە دۆناڵد ترەمپ، سەرۆک ئەمریکا ئەرا کۆتاییهاوردن وە جەنگ وەردەوام لە کەرت غەززە پێشنیاری کردگە.

نێچیروان بارزانی، سەرۆک هەرێم کوردستان لە پۆستیگ لە تووڕ کۆمەڵایەتی ئێکس (تویتەر وەرین) داوا لە "گشت لایەنەیل کرد کە وەشیوەیگ بنیاتنەر بەشداری گفتوگۆ بکەن و گیان سازان نشان بیەن، وەدویای ئاشتی و ئاسایش و خوەشگوزەران پلان سەرۆک ترامپ ئەرا کۆتاییهاوردن وە جەنگ غەززە داوای دەسکردن وە دیالۆگ لە ناوەین ئیسرائیل و فەلەستینیەیل کەێد تا بڕەسێدە ئاسوویگ سیاسی کە گەرەنتی وەیەکەوژیان ئاشتیانە و ئاوەدانانە بکەێد، هەمیش دووپات کەێد کە ئیسرائیل غەززە داگیر نیەکەێد، و هیچ لایەنیگ ناچار نیەوود لە غەززە دەرچوود.

دەستپێشخەرییەگە بریتییە لە وسانن گشت ئۆپەراسیۆنە سەربازییەیل ئیسرائیل لە غەززە، لەوانەیش گورزەیل ئاسمانی و تووپخانە، تا ماوەی ٧٢ ساعەت لەو وەختەو ئیسرائیل وە ئاشکرا رێککەفتنەگە قبوڵ کەێد، لەو ماوەی گشت دەسوەسەرەیل ئازاد کریەن و لاشەی ئەو کەسەیلە کە کوشیانە گلەو دریەن، وەگورەی ئەو پلانە بزووتنەوەی خوەیڕاگری ئیسلامی حەماس لاشەی زیندانییگ ئیسرائیلی لە وەرانوەر لاشەی 15 کوشیاگ غەززی کل کەێد.

لە پلانەگە داوای کیشانەوەی سوپای ئیسرائیل کەێد وەپەی خشتەی وەختانە و پەیمانەیل پرۆسەی ماڵین چەکداری، تا وەگەرد هیزەیل ئیسرائیل و گەرەنتیدەرەیل و ئەمریکا ڕێکبکەفن.

دویای تەواوبوین ئازادکردن زیندانییەیل، ئیسرائیل ٢٥٠ زیندانی ئازاد کەێد کە سزای هەتاهەتایی وەبانیان چەسپیاس، بیجگە لەوە لە دویای ٧ تشرین یەکەم ٢٠٢٣ هەزار و ٧٠٠ دەسگیرکریاگ غەززە.

پلانەگە پەیمان دەێد کە لە مەوقەی قبوڵکردن رێککەفتنامەگە ری وە دەسڕەسین تەواو و دەسوەجی دەسمیەتیەیل بەێد ئەرا ناو کەرت غەززە، ئەگەر حەماس ئەو پێشنیازە دویابخەێد یا ڕەتیبکەێد، ئەوە مەرجەیل وە فراوانکردن هاوکارییەگانیشەو لەو ناوچەیلە جیوەجی کریەن کە لە رێککەفتنەگە وە "بی تیرۆر" دیاری کریانە.

وەگورەی کۆشک چەرمگ، لە پلان ترامپ، دابینکردن ری بیوەی ئەرا ئەندامەیل حەماس کە خوازن کەرت غەززە وەجی بیلن، دیاری کردگە.