سەرۆک هەرێم کوردستان پیشوازی لە فەرمان شەرع کەێد و وە گامیگ یاسایی گرنگ و راس زانێدەی

شەفق نيوز - هەولێر

نێچیروان بارزانی سەرۆک هەرێم کوردستان، ئمڕوو شەممە، پیشوازی لەو فەرمانە کرد کە ئەحمەد شەرع سەرۆک سوریا، دویەکە جمعە دەری کرد، کە لەناوی چگە ژیر مافەیل کورد لە وڵاتەگە.

سەرۆک نێچیروان بارزانی لە بەیاننامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز وت: دانوەپیداناین وە کورد جویر پیکاتەیگ رەسەن، و مقیەتیکردن مافەیلی، گامیگ سیاسی و یاسایی گرنگ و راسە وەرەو بیناکردن سوریا نوو و مسۆگەرکردن مافەیل گشتی.

وتیش: رێزگردن لە فرەیی و یەکسانی جویر سەرچەوەی هێز نەک مدوو دابەشبوین، پایەی سەقامگیری و ئاشتییە، و وەرەونوابردن وەیەکەوژیان نەتەوەییە، لە وەختیگ ئمە بەهای فرەیگ وەی فەرمانە دەیمن، دووپات لەوە کەیمن کە بەهای راسگانی و تەواوەتی ئی فەرمانە لە ئاڵشتبوینە ئەرا یاسای کاریگەر و چەسپاننیان لە دەستوور بانان سوریا وەرەو دەسەوەرکردن پاراستن و وەردەوامیییان.

سەرۆک هەرێم کوردستان وتیش: ئیمە پشتگیری لە هەر تەقەلایگ کەیمن ئەرا بیناکردن دەوڵەتیگ لە سوریا باوەش و گشت پیکاتەیل بکەێد وەلی دووچەوەکی یا پەراویزخستن، و لەناوی مافەیل سیاسی و کەلتوری گشتی مقیەتی کریاوێد، وەشیوەیگ پاڵپشتی لە ئاسایش و ئارامی ناوچەگە بکەێد.

نێچیروان بارزانی داوا لە گشت لایەنەیل کرد وەیەکەو کار بکەن، دویر لە تونەڕەوی، وە داناین میکانیزمەیل روون ئەرا جیوەجیکردن ئی فەرمانە و کردنی وە سیاسەت و رەفتارەیل راسگانی، دووارە دووپات کرد لە ئامادەیی هەرێم کوردستان ئەرا گشت شیوەیل هاوکاری وەخاتر ئاشتی و ئارامی.

دویەکە جمعە، ئەحمەد شەرع فەرمانیگ دەرکرد کە زوان کوردی وە زوانیگ نیشتمانی دەێدە قەڵەم، و ڕەگەزنامەی سوری وە هاوڵاتیەیل کورد دەێد، هەمیش جەژن نەورووز کەێدە پشوو فەرمی لە وڵات.