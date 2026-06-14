سەرۆک هەرێم کوردستان پیشوازی لە شاندیگ سەربازی باڵا وە سەرۆکایەتی سەرۆک ئەرکان سوپا کەێد

شەفەق نیوز - هەولێر

نێچیروان بارزانی سەرۆک هەرێم کوردستان، شەوەکی ئمڕوو یەکشەممە لە شار هەولێر، پیشوازی لە شاندیگ سەربازی فیدراڵی باڵا وە سەرۆکایەتی سەرۆک ئەرکان سوپا، فەریق یەکەم هیزەیل تایبەت روکن عەبدولئەمیر رەشید یارەلڵا کرد.

سەرچەوەیگ لە وەزارەت وەرگری عراقی، ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: بڕیارە هەردوگ لایەنەگە لە دیدارەگە، باس میکانیزمەیل قایمکردن هاوئاهەنگی ئەمنی و سەربازی هاوبەش لەناوەین هیزەیل فیدراڵی و هیزەیل پێشمەرگە بکەن، بیجگە باسکردن رەوشەیل ئەمنی لە وڵاتەگە و مسۆگەرکردن بیوەیی ناوچەیل خاوەن گرنگی ئەمنی هاوبەش ئەرا مسۆگەرکردن وەدویاچگن جیماگەیل تیرۆر و ئارامی ناوچەگە.