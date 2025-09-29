سەرۆک هەرێم کوردستان سەرەخوەشی وە مردن هاوسەر مەرجع ئاینی باڵا کەێد

شەفەق نيوز– هەولێر

نێچیروان بارزانی سەرۆک هەرێم کوردستان، ئمڕوو دووشەممە، باس خەفەت و پەژارەی قویلی کرد وە مردن هاوسەر مەرجع ئاینی باڵا سەید عەلی سیستانی.

بارزانی لە پرسەنامەگەی وت: گەرمترین سەرەخوەشی و راسترین هاوخەمی ئەرا پیرووزیی و خیزان وەڕێزی لەی کەلەمەی قورسە پیشکەش کەم، داوا لە خودای بەرز و توانادار کەم رەحمەتی بخەێدە بەهەشتەیلی، و سەبووری کەسوکارەیلی بەێد. إنا لله وإنا إليه راجعون.

دویەشەو یەکشەممە، هاوسەر مەرجع ئاینی باڵای شیعە لە عراق، سەید عەلی سیستانی لە شار نەجەف گیانی لەدەسدا، و شەوەکی ئمڕوو ماڵئاوایی لە تەرمەگەی کریا.