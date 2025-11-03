سەرۆک هەرێم کوردستان سەرەخوەشی وە مردن عەقید ئەمریکی ريچارد ناب کەێد

شەفق نيوز- هەولێر

نێچیروان بارزانی سەرۆک هەرێم کوردستان، ئمڕوو دووشەممە، باس خەفەت قویلی ئەرا مردن عەقید ئەمریکی وەرین ريچارد ناب کرد، و باسی وە برادەر راسگانی ئەرا هەرێم کوردستان لە نەوەتەیل سەدەی گوزەشتە کرد.

بارزانی لە پۆستیگ لەبان X نویسان: "هەمیشە هویر خزمەت و برادەری و پشتگیریکردن چەسپیایی کەیمن، گەرمترین سەرەخوەشی لە خیزان و دووسەیلی کەیمن".

عەقید ناوی یەکیگە لە کەسایەتییە ناودیارەیل لە میژوو پەیوەندیەیل هەرێم کوردستان وەرد ئەمریکا، کە جویر ئەفسەریگ وە پلەی عەقید بەشداری کرد لە دابینکردن مقیەتیکاری ئەرا کورد Operation Provide Comfort ساڵ 1991، کە ئامانجی مقیەتیکردن کورد لە ستەمکاری رژیم سەدام حسێن بوی.

مەوقەی کارکردنی لە کوردستانر بویە فەرماندەی ناوەند هەماهەنگی سەربازی (Military Coordination Center) لە شار زاخۆ، و رۆڵ دانوسەنین ناوەین هیزەیل هاوپەیمان ناودەوڵەتی و حکومەت عراق رانیە.