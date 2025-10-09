سەرۆک هەرێم کوردستان سەردان تورکیا کەێد و چەوی کەفێدە ئەردۆگان

شەفەق نیوز ـ هەولێر

سەرۆک هەرێم کوردستان نێچروانبارزانی، ئمڕوو پەنجشەممە، سەردانیگ فەرمی ئەرا تورکیا ئەنجامدا و لە میانەی چەوی کەفتە سەرۆک تورکیا رەجەب تەیب ئەردۆگان.

لە بەیاننامەیگ سەرۆکایەتی هەرم رەسیەس وە ئاژانس شەفەق نیوز هاتییە، بارزانی رەسیە ئەنقەرەی پایتەخت ئەرا کارەیل گفتوگویەیل فەزمی لەبان پەیوەنیەیل تورکیا وەرد عراق و هەرێم کوردستان، وەگەرد گفتوگوکردن لەبان بارودۆخ ناوچەگە و شمارەیگ دۆسیە هاوبەشەیل هەردووگ لا.