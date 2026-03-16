سەرۆک هەرێم کوردستان ساڵیاد قوربانیەیل کیمیاواران هەڵەبجە کەێد

نێچیروان بارزانی سەرۆک هەرێم کوردستان، وەگەرد فەرمانبەرەیل سەرۆکایەتی هەرێم کوردستان، ئمڕوو دووشەممە، وسیان یادکردن قوربانیەیل کیمیاواران شار هەڵەبجە کردن.

ئەو وسیانە ئەرا یادکردن گیان ئەو قوربانیەیلە هات کە لە ئەنجام کیمیاواران شارەگە کەفتن.

هەرێم کوردستان لە 16ی ئازار گشت ساڵیگ، ساڵیاد کیمیاواران شار هەڵەبجە لە ساڵ 1988 کەن لە سەردەم رژیم وەرین عراق، کە بویە مدوو کوشیان و زەخمداری هەزاران کەس مەدەنی.

ئمڕوو، هەمیش نێچیروان بارزانی سەرۆک هەرێم کوردستان وە بوونەی 38مین ساڵیاد قوربانیەیل هەڵەبجە دووپات کرد کە ئی کارەساتە هەر جویر زەخمیگ نیشتمانی مینێدەو، دووپاتیش لە گرنگی دادپەروەری وەگەرد قوربانیەیل کرد و قەرەبووکردنیان و پاڵپشتیکردن یەکڕزی لە هەرێم کوردستان ئەرا نواگیریکردن سەختیەیل ئیسە.