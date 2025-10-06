سەرۆک هەرێم کوردستان پیرووزبایی لە ئێزدیەیل کرد وەبوونەی جەژن "جەما" و دووپات لە پشتگیریکردن مافەیلیان کەێد
شەفەق نيوز- هەولێر
نێچیروان بارزانی سەرۆک هەرێم کوردستان، ئمڕوو دووشەممە، پیرووزبایی لە گشت ئێزدیەیل کرد وەبوونەی جەژن جەما، و ئومید جەژنیگ ئارام و پڕ لە دڵنیایی ئەرایان خوازێد، و گشت جەژن و بوونەیگیان و بوونەیل گشت پیکاتەیل کوردستان وە خێر و خوەشی باێدەو.
بارزانی لە بەیاننامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز وتیش: هەرێم کوردستان دووارە دووپات کەێد لە پشتگیریکردن وەردەوامی ئەرا پیکاتەی ئێزدی و گشت پیکاتەیل کوردستان، دووپاتیش کرد کە هەمیشە هەر پشت و وەرگریکار لە مافەیان بمینێد، و هەرێم کوردستان هەر جویر وڵاتیگ مینێد ئەرا وەیەکەوژیان و ئاشتی ئەرا گشتی.