سەرۆک هەرێم کوردستان پیرووزبایی لە بەرهەم ساڵح کەێد وەبوونەی هەڵوژاردنی جویر کۆمیسار باڵای ئاوارەیل

شەفەق نيوز - هەولێر

نێچیروان بارزانی سەرۆک هەرێم کوردستان، ئمڕوو جمعە، پیرووزبایی لە بەرهەم ساڵح سەرۆک وەرین عراق کرد، وەبوونەی هەڵوژاردنی جویر کۆمیسار باڵای نەتەوە یەکگرتگەیل ئەرا کاروبار ئاوارەیل

ئیوارەی دویەکە پەنجشەممە، گردەوبوین گشتی نەتەوە یەکگرتگەیل بەرهەم ساڵح ئەرا ئی پۆستە هەڵوژارد، و وە پشتگیری لەلایەن 193 دەوڵەت ئەندام هەڵوژریا، دویای کاندیدکردنی وەلایەن ئەنتۆنیۆ گوتيريش سکرتێر گشتی نەتەوە یەکگرتگەیل، لە شوین فيليبو گراندی ئیتالی، لە لە ساڵ 2016 سەرۆکایەتی کۆمسیۆنەگە کەێد.

سەرۆک نێچیروان بارزانی لە بەیاننامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز وت: گەرمترین پیرووزبایی لە دکتۆر بەرهەم ساڵح کەم وە بوونەی دامەزریانی جویر کۆمیسار باڵای نەتەوە یەکگرتگەیل ئەرا کاروبار ئاوارەیل، و ئومید سەرکەفتن لەی ئەرک مرۆیی جیهانیە ئەرای خوازم.

وتیش: وەرگرد ئی پۆست ناودڵەتی باڵا بەڵگەس لە دڵنیایی کۆمەڵگای ناودەوڵەتی وە ئەزموون و پایەی سیاسی و دیبلۆماسیی وتیش: جی شانازیە ئەرا هەرێم و عراقە کە یەکیگ لە گرنگترین پرسەیل مرۆیی لە جیهان وەڕیەو بوەێد.

سەرۆک هەرێم کوردستان وتیش: من دڵنیایی تەواویگ دیرم کە بەرهەم ساڵح وە ئەزموون دەوڵەمەنی و توانای ئەنجامدان رۆڵیگ کارا دیرێد لە سووکەوکردن زیان پەنابەرەیل و چارەکردن کێشەیلیان لە ئاست جیهان، دووپاتیش کرد کە ئیمە لە کوردستان وە زیان ئاوارەیی و گرنگی ئی ئەرکە لە هەر لایەنیگ ترەک فرەتر زانیمن.

نێچیروان بارزانی لە کۆتایی بەیاننامەگەی وتیش: پیشتگیری تەواو خوەمان ئەرا سەرکەفتنی لە ئەرکی نووەو کەیمن.