سەرۆک هەرێم کوردستان ئەرا بەشداریکردن لە ماڵئاواییکردن خامنەیی رەسیە تاران

شەفەق نیوز - تاران

شەوەکی ئمڕوو جمعە، نێچیرڤان بارزانی سەرۆک هەرێم کوردستان، رەسیە تاران پایتەخت لە وەڵامداین مکیسنامەیگ فەرمی لەلایەن مەسعود پزیشکیان سەرۆک کۆمار ئیرانی.

ئی سەردانە ئەرا بەشداریکردن لە ماڵئاواییکردن و وەخاکناین عەلی خامنەیی ریبەر کووچکردگ ئیران تیەێد کە ویلایەتە یەکگرتگەیل و ئیسرائیل وە گورزەیل ئاسمانی هاوبەش لە کووتایی مانگ شوبات / فێبرایەر گوزەشتە کوشتنەی.

سەرۆکایەتی هەرێم کوردستان لە بەیاننامەیگ باس ئەوە کرد، کە سەرۆک نێچیرڤان بارزانی لە سەردانەگەی چەوی کەفێدە شمارەیگ لە سەرکردە و وەرپرسە باڵایەیل کۆمار ئیسلامی ئیرانی.

وەپای ئەو زانیارییەیلە کە کەفتنەسە دەس ئاژانس شەفەق نیوز، سەرۆک نێچیرڤان بارزانی لە ئامادەبۊنی لە تاران دیدارەیلیگ وەگەرد مەسعود پزیشکیان سەرۆک کۆمار ئیران، و محمد باقر قالیباف سەرۆک پەرلەمان، و عەباس عەراقچی وەزیر دەیشت ئەنجام دەێد.

و پیرەکە چوارشەممە، میدیا فەرمییەیل ئیرانی، پەردە لەبان ئەو کەسایەتییە عراقییەیلە لادان کە بەشداری لە ماڵئاواییکردن خامنەیی کەن.

وەپای ئەوەگ ئاژانس فارس ئیرانی لە خەوەریگ بڵاوی کرد؛ و ئاژانس شەفەق نیوز ئەڵگەردانەی، ئەو شاند عراقییە کە بەشداری لە ماڵئاواییکردن خامنەیی کەێد، نیزار ئامێدی سەرۆک کۆمار، و هەیبەت حەلبووسی سەرۆک ئەنجومەن نوێنەرەیل، بیجگە لە نێچیرڤان بارزانی سەرۆک هەرێم کوردستان، وەگەرد شاندیگ کوردی فراوان کە سەرکردەیل هەردوگ پارتەگە لە هەرێم کوردستان پارت دیموکرات کوردستان، و یەکێتی نیشتمان کوردستان گرێدە خوەی.