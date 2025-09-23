سەرۆک كوردستان فەرمانیگ هەرێمی دەرکەێد وە پەیابوین قەزایگ و ناحیەیگ

شەفەق نيوز- هەولێر

نێچیروان بارزانی سەرۆک هەرێم کوردستان، ئمڕوو سێشەممە، فەرمانیگ هەرێمی دەرکرد، وە پەیابوین قەزای رزگاری لە ئیدارەی سەروەخوەیی گەرمیان، تا سنوور ئیسەی ناحیەی رزگاری بگرێدەو.

لە فەرمانیگ هەرێمی ترەک، و ئەرا پیشکەشکردن خزمەتگوزارییەیلیگ خاستری وە خەڵک ناوچەگە، نێچیروان بارزانی ئمڕوو فەرمانیگ وە پەیاکردن ناحیەی ئاڤەکان لەناو ئیدارەی سەروەخوەیی زاخۆ دەرکرد.

پەیاکردن قەزای رزگاری لە گەرمیان و ناحیەی ئاڤەکان لە زاخۆ دەسمیەتی دەێد لە پاڵپشتیکردن و گەشەپیدان خزمەتگوزاریەیل ئەراک خەڵک ئاو ناوچەیلە لە جویراجویر چینەیل، و وەڵامدانیگ خاستر بوود ئەرا داوا و نووڕینەیل مەردم لەو ناوچەیلە.