‏سەرۆک فەرەنسا ئیمانوێل ماکرۆن وە تونی پەلامار ئەرا بان ماڵ سەرۆک هەرێم کوردستان شەرمەزار کەێد

‏سەرۆک فەرەنسا ئیمانوێل ماکرۆن، ئیوارەی ئمڕوو شەممە، ئەو پالامارە وە فڕۆکەی بیفڕۆکەوان (درۆن) کە ماڵ سەرۆک هەرێم کوردستان نێچیرڤان بارزانی لە پارێزگای دهۆک کردە ئامانج، شەرمەزار کرد.

‏سەرۆکایەتی هەرێم لە بەیاننامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز، راگەیان بارزانی پەیوەندییگ تەلەفۆنی لە ماکرۆنەو وەپی رەسیە، کە ماکرۆن دووپات کرد لەبان پشتگیری وەردەوام وڵاتەگەی ئەرا عراق و هەرێم کوردستان.

‏وەپای بەیاننامەگە، ماکرۆن هاوخەمی خوەی ئەرا خێزانەیل ئەو پێشمەرگەیلە نشان دا کە لە ئەنجام پەلامار مووشەکی ئیران ئەرا بان قەزای سۆران لە 24 ئێ مانگە گیان لەدەس دان، و ئومید خاسەوبوین زویوەزوی ئەرا زەخمدارەیل خوازی.

‏لە لای خوەیەو، بارزانی سوپاس سەرۆک فەرەنسا کرد ئەرا پەیوەندیەگە، و رێز گرد لە پشتگیری فەرەنسا و هەڵوێستە ناودەوڵەتییەیلی لە پشتگیریکردن عراق و هەرێم کوردستان.

‏دیاری کرد کە پەیوەندیەگە باس لە دوایین ئاڵشتکارییەیل رەوش ناوچەگە و لێکەفتەیل کرد، هەردوگ لا دووپات کردن لەبان گرنگی زیایکردن هەوڵە دبلۆماسییەیل ئەرا کۆتایی هاوردن وە ئاڵۆزییەیل.

