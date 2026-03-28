سەرۆک فەرەنسا ئیمانوێل ماکرۆن وە تونی پەلامار ئەرا بان ماڵ سەرۆک هەرێم کوردستان شەرمەزار کەێد
شەفەق نیوز – هەولێر
سەرۆک فەرەنسا ئیمانوێل ماکرۆن، ئیوارەی ئمڕوو شەممە، ئەو پالامارە وە فڕۆکەی بیفڕۆکەوان (درۆن) کە ماڵ سەرۆک هەرێم کوردستان نێچیرڤان بارزانی لە پارێزگای دهۆک کردە ئامانج، شەرمەزار کرد.
سەرۆکایەتی هەرێم لە بەیاننامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز، راگەیان بارزانی پەیوەندییگ تەلەفۆنی لە ماکرۆنەو وەپی رەسیە، کە ماکرۆن دووپات کرد لەبان پشتگیری وەردەوام وڵاتەگەی ئەرا عراق و هەرێم کوردستان.
وەپای بەیاننامەگە، ماکرۆن هاوخەمی خوەی ئەرا خێزانەیل ئەو پێشمەرگەیلە نشان دا کە لە ئەنجام پەلامار مووشەکی ئیران ئەرا بان قەزای سۆران لە 24 ئێ مانگە گیان لەدەس دان، و ئومید خاسەوبوین زویوەزوی ئەرا زەخمدارەیل خوازی.
لە لای خوەیەو، بارزانی سوپاس سەرۆک فەرەنسا کرد ئەرا پەیوەندیەگە، و رێز گرد لە پشتگیری فەرەنسا و هەڵوێستە ناودەوڵەتییەیلی لە پشتگیریکردن عراق و هەرێم کوردستان.
دیاری کرد کە پەیوەندیەگە باس لە دوایین ئاڵشتکارییەیل رەوش ناوچەگە و لێکەفتەیل کرد، هەردوگ لا دووپات کردن لەبان گرنگی زیایکردن هەوڵە دبلۆماسییەیل ئەرا کۆتایی هاوردن وە ئاڵۆزییەیل.