سەرۆک سووریا لە دیمەشق پیشوازی لە نێچیرڤان بارزانی کەێد.. وینە و ڤیدیۆ

شەفەق نیوز - دیمەشق

ئەحمەد شەرع، سەرۆک سووریا رووژ دووشەممە، پیشوازی لە نێچیرڤان بارزانی سەرۆک هەرێم کوردستان لە کۆشک گەل لە پایتەخت دیمەشق کرد، لە سەردانیگ فەرمی کە ئی دۊاییە ئەرا سووریا ئەنجامی دەێد.

بڕیارە هەردوگ لایەنەگە باس لە پەیوەندییەیل لەناوەین سووریا و عراق و هەرێم کوردستان بکەن، وەگەرد شمارەیگ لە پرسەیل جێ گرنگیدان هاوبەش و ریەیل وەهازکردن هاریکاری و هەماهەنگی لە بوارەیل سیاسی و ئەمنی و ئابووری.

وەرجەیە، دڵشاد شەهاب، قسەکەر وەناو سەرۆکایەتی هەرێم کوردستان، ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز دووپات کرد کە سەردانەگە وە هەماهەنگی وەگەرد عەلی فالح زەیدی سەرۆک ئەنجومەن وەزیرەیل عراقی وەڕیەو چوو، و ئامانج دیرێد ئەرا پاڵپشتیکردن ئاسایش و سەقامگیری و وەهیزکردن هاریکاری لەناوەین بەغداد و دیمەشق و هەولێر.

چەوڕی کریەێد باسەیل لە دۆسیەیل ئاسایش سنوورەیل، و وەرەونواچگنەیل هەرێمی، و پەنابەرەیل سووری لە هەرێم کوردستان بگرنە خوەیان، ببجگە لە پەیوەندییە ئابوورییەیل، و لەشان وەرەونواچگنەیل گفتوگۆ لەناوەین دیمەشق و هیزە کوردییەیل.

و ئی سەردانە دۊای زنجیرەیگ لە چەوکەفتنەیل تیەێد کە لە ماوەی هەردوگ ساڵ گوزەشتە بارزانی و شەرع گردەو کرد، کە رووشنایی خستە بان وەرەونواشچگنەیل دۆسیەی سووریا، و پەیوەندییەیل وەگەرد عراق و هەرێم کوردستان، و هاوکاری لە نواگیریکردن ریخریاگ داعش.