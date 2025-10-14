‏سەرەتای هەفتەی ئایندە یەکەمین واران سەرتاسەری هەرێم گرێدەو

‏سەرەتای هەفتەی ئایندە یەکەمین واران سەرتاسەری هەرێم گرێدەو
2025-10-14T12:39:36+00:00

‏شەفەق نیوز ـ هەولێر

‏پسپۆر مژار کەشناسی  ئاراس جەبار، ئمڕوو سێشەممە، مەزەنەکرد هەفتەی ئایندە شەپولیگ سەرتاسەری واران وارین هەرێم کوردستان گرێدەو و وە بڕ جیاواز لە ناوچەیل واران وارێد.

‏ئاراس لە پۆستیگ راگەیان، مەزەنەکرێد رووژ سێشەممەی هەفتەی ئایندە، هەرێم کوردستان و وڵاتەیل ناوچەگە بکەفێدە ژیر کاریگەری نزمەپاڵەپەستۆیگ کە لەباشور ئەوروپا و دەریای ناوەراستەوە گورجەوبوود و شەپۆلیگ لاواز تا مامناوەن وارانوارین وە رێژەی جیاواز گشت ناوچەیل هەرێم کوردستان گرێدەو".

‏دیاریکرد، کاریگەری شەپوولەگە دوو رووژ وەردەوام بوود وەرد داوەزیان زیاتر پلەی گەرما.

Shafaq Live
Shafaq Live
كوردى
كوردى
Radio radio icon