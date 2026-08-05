سەرۆکایەتی هەرێم کوردستان هۊردەکاریەیل سەردان نێچیرڤان بارزانی ئەرا بەغداد راگەیەنێد

شەفەق نیوز - هەولێر

دڵشاد شەهاب، قسەکەر سەرۆکایەتی هەرێم کوردستان، ئمڕوو چوارشەممە، هۊردەکاریەیل سەردان سەرۆک هەرێم نێچیرڤان بارزانی ئەرا بەغداد راگەیان.

شەهاب لە بەیاننامەیگ کە رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز، وت "بارزانی ئیوارەی ئمڕوو چوارشەممە سەردان بەغداد کەێد، ئەرا بەشداریکردن لە گردەوبوین هاوپەیمانی وەڕێوەبردن دەوڵەت".

دیاری کرد کە "دیدارەگە کە سەرۆکایەتییە چوارینەگەی عراق فیدراڵی، و سەرۆک هەرێم کوردستان، و لایەنە دروسکەرەیل حکومەت فیدراڵی لەناوی بەشدار بوون، باس لە شمارەیگ لە پرسەیل پەیوەندیدار وە رەوش ئیسەی عراق، و دۊایین پیشهاتەیل لە ناوچەگە وە شیوەیگ گشتی کەێد، وەگەرد میکانیزمەیل هەماهەنگی و هاوکاری ناوەین گشت لایەنەیل ئەرا مقیەتیکردن لە بەرژەوەنیەیل عراق، و وەپشسەرنان لەی قۆناغ ناسکە، و رەدبوین لە سەختیەیل، و خزمەتکردن هاووڵاتیەیل".

وتیش کە "سەرۆک هەرێم کوردستان، لە چوارچیوەی سەردانەی ئەرا بەغداد، هەمیش دیدار و گردەوبوینەیل ترەکیش بەسێد، کە لەناوی باس لە پەیوەندیەیل ناوەین هەولێر و بەغداد کریەێد، وەگەرد کار هاوبەش وەرەو وەهیزکردن هەماهەنگی و هاوکاری ناوەین هەردوگ لا".

بڕیارە "هاوپەیمان وەڕێوەبردن دەوڵەت" کە کوتلە و پارتە بەشدارەیل لە پرۆسەی سیاسی لە عراق و لە پێکهاتە جیاجیایل وەیەکەو گردەو کەێد، گردەوبوین وە ئامادەبۊن سەرۆکایەتییە چوارینەگە ئمڕوو چوارشەممە بەسێد ئەرا گفتوگۆکردن لەبان دۊایین پیشهاتە سیاسی و ئەمنی و ئابووری و هەرێمیەیل.

وەپای سەرچەوەیگ کە قسە ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز کردگە، دیدارەگە فتراق خەێدە بان قەیران دارایی کە وڵاتەگە وەخوەیەو دۊنێد و بۊەسە مدوو پەکخستن تەواوکردن خەرجکردن مووچەی فەرمانبەرەیل و خانەنشینەیل و سوودمەنەیل چەودیاری کۆمەڵایەتی، لە ئەنجام پەککەفتن هەناردەکردن نەفت لەڕی گەروو هورمز ئەرا بازاڕەیل جەهانی.

هەرلیوا گردەوبوینەگە وەپای سەرچەوەگە، باس لە رەوش ئەمنی کەێد وە تایبەت دۊای ئەوەگ عراق تویش پەلامارەیل هاوبەش سعودی - ئەمریکی هات لە 29ی تەمموز / یۆلیۆی گوزەشتە کە بارەگایل حەشد شەعبی لە شمارەیگ لە پارێزگایەیل عراقی گرتەو و گیان 20 چەکدار سەن و 32 کەس ترەکیش زەخمدار کرد، و زیای کرد کە گردەوبوینەگە باس لە هەڕەشەی گرووپە چەکدارەیل عراقییش کەێد ئەرا وەڵامدان پەلامار سعودیە.