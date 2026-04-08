‏سەرۆکایەتی هەرێم کوردستان: پەلامارداین کۆنسوڵخانەی کوێت لە بەسرە "ئامانجگردن سەروەری عراقە"
2026-04-08T10:21:40+00:00

‏شەفەق نیوز - هەولێر

‏سەرۆکایەتی هەرێم کوردستان، ئمڕوو چوارشەممە، وە تونی شەرمەزار  پەلاماردان کۆنسوڵخانەی گشتی دەوڵەت کوێت لە پارێزگای بەسرە کرد، و دووپات کرد  دەسبردن ئەرا ئەمنییەت کلکریایە دیپلۆماسییەیل ئامانجگردن راستەوخوەی سەروەری عراقە.

‏سەرۆکایەتی هەرێم لە بەیاننامەیگ، هاوخەمی "تەواو" خوەی وەگەرد کوێت نیشان دا، و دووپاتکرد لە هەوەجەی جیوەجیکردن وەرپرسیارێتییەیل حکومەت فیدڕاڵی  لە مقیەتیکردن کلکریایە دیپلۆماسییەیل و وەشوینکەفتن تاوانبارەیل.

‏ئی هەڵوێستە دویای ئەوە هات ک دەیان خوەنیشاندەر تویڕەی مەردم بەسرە لە باشوور عراق، پەلامار کۆنسوڵخانەی کوێت لە پارێزگاگە دان جویر ناڕەزایەتییگ دژ وە ئامانجگردن ماڵیگ لە خور زوبێر لە قەزای سەفوان، ک پەنج چەکدار سەر وە لایەنیگ چەکدار لەناوی بوی گشتیان کوشیان.

Shafaq Live
Shafaq Live
كوردى
كوردى
Radio radio icon