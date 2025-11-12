‏سەرۆکایەتی هەرێم کوردستان سەرەخوەشی وە رویداو وەخوارکەفتن فرۆکەیگ سەربازی لە جۆرجیا کەێد

2025-11-12T13:48:59+00:00

‏شەفەق نیوز ـ هەولێر

‏سەرۆکایەتی هەرێم کوردستان عراق، ئمڕوو چوارشەممە، گەرمترین "سەرەخوەشی خوەی کرد ئەرا رویداو وەخوارکەفتن فرۆکەیگ سەربازی "کارەساتبار" لە جۆرجیا.

‏لە وەخت گوزەشتەی ئمڕوو وەزارەت وەرگیری تورکیا وەخوارکەفتن فرۆکەیگ بارگایکریاگ سەربازی سەر وەخوەیان راگەیان لەبان سنوور ناوەین جۆرجیا و ئازەربایجان مەوقەی گلەوخواردنیان ئەرا وڵاتەگە.

‏وەزارەتەگە لەبان پێگەی "ئێکس " راگەیان "فرۆکەیگ سەر وەخوەیانلە جویر (سی 130) کە لە ئازاربایجان بەرزەوببوی مەوقەی گلەوخواردن لەری لەبان سنوور جۆرجیا ـ ئازەربایجان کەفتەخوار".

‏دیاریکرد "کارەیل مینەکردن و رزگارکردن وەردەوامە" هویچ رونکردنەوەیگ نییە کە رویداوەگە بویەسە مدوو قوربانی یا نە، وەگەرد شمارەی ئەو کەسەیلە لەبان فرۆکەگەبوین.

