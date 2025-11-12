سەرۆکایەتی هەرێم کوردستان سەرەخوەشی وە رویداو وەخوارکەفتن فرۆکەیگ سەربازی لە جۆرجیا کەێد
شەفەق نیوز ـ هەولێر
سەرۆکایەتی هەرێم کوردستان عراق، ئمڕوو چوارشەممە، گەرمترین "سەرەخوەشی خوەی کرد ئەرا رویداو وەخوارکەفتن فرۆکەیگ سەربازی "کارەساتبار" لە جۆرجیا.
لە وەخت گوزەشتەی ئمڕوو وەزارەت وەرگیری تورکیا وەخوارکەفتن فرۆکەیگ بارگایکریاگ سەربازی سەر وەخوەیان راگەیان لەبان سنوور ناوەین جۆرجیا و ئازەربایجان مەوقەی گلەوخواردنیان ئەرا وڵاتەگە.
وەزارەتەگە لەبان پێگەی "ئێکس " راگەیان "فرۆکەیگ سەر وەخوەیانلە جویر (سی 130) کە لە ئازاربایجان بەرزەوببوی مەوقەی گلەوخواردن لەری لەبان سنوور جۆرجیا ـ ئازەربایجان کەفتەخوار".
دیاریکرد "کارەیل مینەکردن و رزگارکردن وەردەوامە" هویچ رونکردنەوەیگ نییە کە رویداوەگە بویەسە مدوو قوربانی یا نە، وەگەرد شمارەی ئەو کەسەیلە لەبان فرۆکەگەبوین.