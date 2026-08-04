سەرۆکایەتی هەرێم کوردستان: سەردان نێچیرڤان بارزانی ئەرا دیمەشق گرنگی ئەرا بانان کورد سووریا دیرێد

شەفەق نیوز - هەولێر

خەیری بۆزانی، سەڵاکار سەرۆکایەتی هەرێم کوردستان، ئمڕوو سێشەممە، دووپات کرد، کە سەردان سەرۆک هەرێم نێچیرڤان بارزانی ئەرا دیمەشق گرنگییگ سیاسی فرەیگ ئەرا ئایندەی کورد سووریا هەڵگرێد.

بۆزانی ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت، کە ئی گرنگییە "لە رەهەندە پرۆتۆکۆڵییەگەی رەد کەێد، چۊنکە لە قۆناغیگ هاتگە کە سووریا دووارە دامەزراوە و پەیوەندییە ناوخۆییەیلی رێک خەێدەو"، و دیاری کرد کە "ئی سەردانە دووپات کەێد کە هەرێم کوردستان بۊەسە لایەنیگ کە نیەتۊەنریەێد پشتگووش بخرێد لە هەر گفتوگۆییگ کە پەیوەندی وە ئایندەی باکوور خوەرهەڵات سووریاوە دیرێد، و شایەت بەشداری بکەێد لە نزیکەوکردن نووڕینەیل لەناوەین دیمەشق و هیزە کوردییەیل و قایمکردن ئارامی هەرێمی".

وتیش کە ئەوەگ کە "پیشوازیکردنەگە لەبان ئاستیگ بەرز بۊ، چ لەڕۊ رێوڕەسمەیلەو چ لە بەسانن دیدارەگە لە کۆشک گەل وەگەرد سەرۆک ئەحمەد شەرع، و ئەوەیش رەنگدانەوەی نرخاندن دیمەشقە ئەرا پێگە سیاسییەگەی سەرۆک نێچیرڤان بارزانی و خواسەگەی ئەرا بەخشین شیوەیگ ستراتیژی ئەرا پەیوەندییەگە وەگەرد هەرێم کوردستان، و نەک رەفتارکردن وەگەردی چۊ تەنیا سەردانیگ ئاسایی".

بۆزانی ئاشکرا کرد کە "سەردانەگە لە وەختیگ فرە ناسک هات وەگەرد وەردەوامبۊن باسەیل پەیوەندیدار وە بانان باکوور خوەرهەڵات سووریا و دۆسیەی تیکەڵکردن دامەزراوە و هیزە کوردییەیل لەناو دەوڵەت سووری، لەشان ئاڵشتکارییە هەرێمییە زویوەزویەیل، لەوەر یە سەردانەگە چۊ تەقەلاییگ دیارە ئەرا پاڵپشتیکردن گفتوگۆ وەرجە چەسپانن ریکارە کووتاییەیل، و سوودوەرگردن لە پەیوەندییە هاوسەنگەیل سەرۆک نێچیرڤان بارزانی وەگەرد لایەنە جیاوازەیل".

دۊکە دووشەممە، نێچیرڤان بارزانی سەرۆک هەرێم کوردستان، رەسیە دیمەشق پایتەخت سووریا، لە سەردانیگ فەرمی کە لەناوی باسەیلیگ وەگەرد سەرۆک سووری ئەحمەد شەرع ئەنجام دا.

وەرجەیە، دڵشاد شەهاب، قسەکەر سەرۆکایەتی هەرێم کوردستان، ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت، کە سەردانەگە وە هەماهەنگی وەگەرد عەلی زەیدی سەرۆک ئەنجومەن وەزیرەیل عراقی وەڕیەو چوود، و ئامانج دیرێد ئەرا پاڵپشتیکردن ئاسایش و ئارامی و وەهیزکردن هاریکاری سیاسی و ئەمنی و ئابووری.

لەلای خوەیەو، فەرماندەی گشتی هیزەیل سووریای دیموکرات (هەسەدە)، مەزڵووم عەبدی، سەردان سەرۆک هەرێم کوردستان نێچیرڤان بارزانی ئەرا دیمەشق وە "میژوویی" وەسف کرد، و باوەڕ خوەی نیشان دا کە وە ئەرێنی لەبان ئارامی سووریا و چارەسەرکردن پرس کوردی رەنگ دەێدەو.