‏سەرۆکایەتی هەرێم کوردستان داوا لە بەغدا کەێد ئەنجامدەرەیل پەلامار کونسوڵخانەی ئیمارات لە هەولێر ئاشکرا بکەێد

‏سەرۆکایەتی هەرێم کوردستان، ئمڕوو شەممە، شەرمەزار ئەو پەلامارە کرد کە کونسوڵخانەی گشتی دەوڵەت ئیمارات عەرەبی یەکگرتگ لە هەولێر کردەسە ئامانج.

‏سەرۆکایەتی هەرێم لە بەیاننامەیگ، کە رەسیەسە دەس ئاژانس شەفەق نیوز، راگەیان کە وە توندی شەرمەزار ئی پەلامارە کەێد کە بویەسە هووکار زەخمداربوین دوو پاسەوان و زەرەد مادی رەسانن وە بینای کونسوڵخانەگە.

‏سەرۆکایەتی هەرێم، هیوای خوەشبوین خێرا ئەرا زەخمدارەیل خواست، و دووپاتکرد لەبان ئەوەگ هەوەجە کەێد حکومەت عراق ئەرک خوەی لە پاراستن نێردە دیپلۆماسییەیل بەێد و رێگری بکەێد لە دوارەبوین ئی جویرە پەلامارەیلە.

‏هەمیش داوا کرد ئەنجامدەرەیل ئی کارە ئاشکرا بکریەن و بکەفنە وەر دەس دادگا، و هوشداری دا کە بەردەوامبوین ئی دەسدرێژییەیلە ئاسایش و بەرژەوەندییەیل وڵات خەێدە ناو رخداری زیاتر.

