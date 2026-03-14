سەرۆکایەتی هەرێم کوردستان داوا لە بەغدا کەێد ئەنجامدەرەیل پەلامار کونسوڵخانەی ئیمارات لە هەولێر ئاشکرا بکەێد
شەفەق نیوز - هەولێر
سەرۆکایەتی هەرێم کوردستان، ئمڕوو شەممە، شەرمەزار ئەو پەلامارە کرد کە کونسوڵخانەی گشتی دەوڵەت ئیمارات عەرەبی یەکگرتگ لە هەولێر کردەسە ئامانج.
سەرۆکایەتی هەرێم لە بەیاننامەیگ، کە رەسیەسە دەس ئاژانس شەفەق نیوز، راگەیان کە وە توندی شەرمەزار ئی پەلامارە کەێد کە بویەسە هووکار زەخمداربوین دوو پاسەوان و زەرەد مادی رەسانن وە بینای کونسوڵخانەگە.
سەرۆکایەتی هەرێم، هیوای خوەشبوین خێرا ئەرا زەخمدارەیل خواست، و دووپاتکرد لەبان ئەوەگ هەوەجە کەێد حکومەت عراق ئەرک خوەی لە پاراستن نێردە دیپلۆماسییەیل بەێد و رێگری بکەێد لە دوارەبوین ئی جویرە پەلامارەیلە.
هەمیش داوا کرد ئەنجامدەرەیل ئی کارە ئاشکرا بکریەن و بکەفنە وەر دەس دادگا، و هوشداری دا کە بەردەوامبوین ئی دەسدرێژییەیلە ئاسایش و بەرژەوەندییەیل وڵات خەێدە ناو رخداری زیاتر.