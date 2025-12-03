سەردان نوویگ ئەرا ئۆجەلان وەگەرد بەرزەوبوین داوای ئازادکردنی

شەفق نيوز- ئەنقەرە

شاند پارت دیموکرات و یەکسانی گەلەیل کورد لە تورکیا، ئمڕوو چوارشەممە، روی وەرەو زیندان ئیمرالی کرد، ئەرا دیدار عەبدوڵڵا ئۆجەلان ریبەر پەکەکە، ئەرا هەفتەم جار.

شاند حزبەگە، وەگورەی رووژنامەی "زەمان" تورکی، هەرلە پیرڤين بولدان، ومدحەت سنجار وفائیق ئوزجور ئەرول هانە ناوی، وەبی ئاشکراکردن ئەژینا و باسەیل ئی سەردانە.

وەرجەیە، دەسەیگ پەرلەمانی لە ئوینەرەیل پارت دادپەروەری و ئەوزەڵکردن و بزووتنەوەی نەتەوەیی و پارت دیموکرات و یەکسانی گەلەیل لە بیس و چوار تشرین دویەم ئەرا دیدار ئۆجەلان روی وەرەو ئیمرالی کرد.

سەرۆکایەتی پەرلەمان تورکیا لە بەیاننامەیگ وت: دیدارەگە رەسیە دەرئەنجامەیل گرنگیگ ئەرا پیشکەفتن پرسەگە وەشیوەی خاسیگ لە نووڕین هەرێمی و پاڵپشتیکردن برایەتی و یەکڕزی کۆمەڵایەتی، و بەیاننامەگە ئەو گامە وە هەڵمەت پیشکەفتگ ئەرا ئەوە باس کرد کە دیموکراتی بەێدە تورکیا و کۆمەڵگایگ دیموکراتی دروس بکەێد.

جی باسە کە لە سێیەی تشرین دویەم گوزەشتە دویاترین سەردان شاند حزبیگ کوردی بوی ئەرا ئۆجەلان.

یەیش لە وەختیگ تیەێد کە دەنگەیل لەناو پەکەکە بەرزەو بوی ئەرا ئازادکردن ئۆجەلان جویر گامیگ سەرەکی ئەرا وەردەوامی ریڕەوی ئاشتی وەرد تورکیا.

سەرکردەیگ ناودیار لە پەکەکە لە دیداریگ وەگەرد ئاژانس فرانس پرێس لەناو کویەیل قەندیل لە باکوور عراق دووپات کرد کە حزبەگە هیچ گامیگ ترەک لە ریڕەوی ئاشتی وەگەرد ئەنقەرەو نیەنەێد.

ئامەد ملازگرت دووپاتیش کرد کە گام هاتگ لەبان ریکارەیل حکومەت تورکیا وسیاس، لە نوای گشتی مەرەقەزکردن ریبەر حزبەگە عەبدولڵا ئۆجەلان و بایەسە دەستوور دان وە گەل کورد بنەێد.

وتیش: حزبەگە گشت ئەو گامەیلە جیوەجی کرد کە سەرۆک ئاپوو داوایان کرد، و لەوەلا چەوەڕی دەوڵەت تورکیا کریەێد تا ریکارەیل خوازیاگ جیوەجی بکەێد، دووپاتیش کرد کە حزبەگە چەک وەرانوەر دەوڵەت تورکیا وەکار نیارێد.