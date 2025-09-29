سەیدسادق.. پەیاکردن سەنگ وەنرخیگ بوودە مدوو دەسگیرکردن سێ توومەتبار

شەفەق نیوز ـ سەیدسادق

وەڕێوەبەرایەتی پۆلیس سلێمانی، ئمڕوو دوو شەممە، راگەیان وە توومەت مینەکردن ئاسەوار سێ کەس دەسگیرکریان.

وەڕێوەبەرایەتیەگە لە بەیاننامەیگ راگەیان "مەفرەزەیل نویسینگەی نەهیشتن تاوان سەیدسادق سەر وە بەش پۆلیس نەهیشتن تاوان وەڕێوەبەرایەتیەگەمان سێ توومەتبار وە توومەت مینەکردن ئاسەوار دەسگیرکرد".

دیاریکرد "دویای ئەوەگ هێزەیلمان زانیاری لەبان چەن توومەتباریگ گردەوکردن کە سەرقاڵ مینەکردن ئاسەوارن دویای وەرگردن بڕیار دادوەر تایبەتمەن، توەوریا وەلایەن مەفرەزەیل نویسینگەی نەهیشتن تاوان سەیدساق سێ توومەتبار دەسگیربکرێد.

لە بەیاننامەگە ئاشکرایکرد "مەوقەی وشکنینن ماڵ توومەتبارەیل دەسگیریڵ وەبان سەنگیگ وە نرخ ئاسەواری و کلکەوانەیگ کە ئەرا ئەو سەنگە ئامادەکریابوی" دیاریکرد "ئیرنگە هەریەک لە توومەتبارەیل (ش، ع، أ لەداڵگبوی ١٩٨٠- ک، غ، م لەداڵگبی ١٩٨٥ - ن، س، ر لەداڵگبوی ١٩٨٥) وەبڕیار دادوەرو وەپای ماددەی ٢٤/٤ لەیاسای شمارە ٦ ساڵ ٢٠٢١ ئاسار گیریا و لێکۆڵینەوە وەگەردیان وەردەوامە.