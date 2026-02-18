سێ باوەت لەبان مێز نێچیروان بارزانی هاریس

شەفەق نيوز- هەولێر

نێچیروان بارزانی سەرۆک هەرێم کوردستان، ئمڕوو چوارشەممە، جۆشوا هاريس، وەڕیەوبەر کاروبار باڵیۆزخانەی ئەمریکا لە عراق، باس نووەوبویەیل سیاسی و پاڵپشتیکردن پەیوەندییەیل وەرد واشینتۆن کرد، هەمیش باسکردن لە یەکڕزی لایەنەیل کوردستانی.

سەرۆکایەتی هەرێم کوردستان لە بەیاننامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز وت: لە دیدارەگە باس پەیوەندییەیل ئەمریکا وەگەرد عراق و هەرێم کوردستان و دویاترین نووەوبویەیل لە پرس سیاسی لە وڵاتەگە کریا، وەگەرد رەوشەیل ناو هەرێم کوردستان.

هەردوگ لایەن دووپات لە پاڵپشتیکردن پەیوەندییەیل ئەمریکا وەگەرد عراق و هەرێم کوردستان کردن، و رێککەفتن لەبان ئەوە کە بەرژەوەنیەیل و بەهایەیل هاوبەش ئەمریکا وە عراق و هەرێم کوردستانەو بەسێد.

لەی باوەتە، باس شیوەیل هاوکاری ناوەین دوو لایەن کریا.

بەیاننامەگە وتیش: پەیوەندیەیل ناوەین هەولێر و بەغدا، و گرنگی یەکڕزی لایەنەیل کوردستانی لە هەرێم کوردستان و عراق، و رەوشەیل ناوچەگە وەشیوەی گشتی، باسەیل ناو ئەو دیدارە بوین.