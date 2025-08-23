سوپای تورکیا دانشتگەیل ئاواییگ لە دهۆک لە زەوی و بەرهەمەیلیان بیبەش کەێد
شەفەق نیوز ــ دهۆک
موختار ئاوای کوهەرزی، ئەحمەد سەعدوڵا، ئمڕوو شەممە، خەوەردا سوپای تورکیا قەیەغەی دەیان هاوڵاتی کردیە لە سەردانکردن ئاوایەیل کوەنەیان کە کەفێدە لاپاڵ کویەیمەتین لە قەزای ئامێدی باکوور پارێزگای دهۆک هەمیش نوایاگردنە لە کووکردن بەرهەمە کشاوەرزیەیل تاوسانەیان کە جویر سەرچەوەیگ سەرەکی ژیانیان دانرێد.
سەعدوڵا ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز ئاشکرایکرد، زیاتر لە 40 کەس لە دانشتگەیل ئاوایەگە شەوەکی ئمڕوو تەقەلای چگنە ئاوایەگە دانە کە وەرجە چەن ساڵیگ لەوەر رویوەروی بوینەیل ناوەین سوپای تورکیا و پەکەکە کووچکردبوین، باوجی هێزیگ سەربازی تورکیا کە لە 20 سەرباز پێکهاتبوین وەرد راهێنەریگ سەربازی خەوەرداریان کردبوی ئەرایان لەو ناوچە بوون وە دەسپیچگ ئەوەگ کە "ناوچەیگ سەربازی بەسیاگە".
وتیش، مەردمەگە وە ناچاری دوو سەعات وەرد هێزە سەربازیەیل مەنن وەرجە ئەوەگ ری وەپیان بیرێد لەدویای گفتوگو و پەیوەنیکردن، دووپاتکرد ئاوایە کوەنە تا رادەیگ وە تەواوی ویران بویە، لە وەختیگ کە ئەو بوسانەیلە بڕبڕەی پشت ئابوری مەردمەگە بوی.