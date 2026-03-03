سوپای پاسداران ئویشێد: پەلامار ئەمانجەیلیگ دوژمن داگە لە هەرێم کوردستان

شەفەق نيوز- تەهران

سوپای پاسداران ئیران، ئمڕوو سێشەممە، وت: پەلامار شوینەیلیگ دوژمن لەناو هەرێم کوردستان داگە، دیاری کرد کە ئەوانە نیاز داشتنە دزە بکەن ئەرا جیوەجیکردن ئۆپراسیۆنەیل لە قویلایی ئیران.

سوپای پاسداران وتیش: ئەوەسا وەشیوەیگ زویوەزوی و زبر نواگیری گرووپەیل دوژمن ئیمە کەیمن لە هەر وڵاتیگ بوون.

وەرجەیە، ئمڕوو سێشەممە، سێ رممەی تەقینەوە شار هەولێر پایتەخت هەرێم کوردستان هاوردنە لەرزە، لە ئەنجام نووەوبوین پالاماردان بارەگای پارت دیموکرات کوردستانی ئۆپۆزسیۆن لە قەزای کۆیە خوەرھەڵات پارێزگاگە.

شەوەکی ئمڕوو سێشەممە، بارەگای حزبەگە کەفتە وەر پەلامار.