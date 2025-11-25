سوو لە هەرێم کوردستان نمە واران وارێد
شەفەق نیوز ـ هەرێم کوردستان
وەڕێوەبەرایەتی کەشناسی و زەویلەرزەناسی هەرێم کوردستان، ئمڕوو سێشەممە، کەشوهەوای 48 ساعەت ئایندە راگەیان.
کەشناسی لە بەیاننامەیگ وت "ئمڕوو ئاسمان لەکە ئەور و نیمەئەورە و پلەی گەرمی وە (1-2) پلە بەراورد وە توومارەیل دویەکە داوەزێد" دیاریکرد " سوو ئاسمان نیمە ئەورە لە بڕیگ ناوچە ئاڵشتبوود ئەرا ئەور تەواو وەرد ئەگەر کەمیگ نمە واران لە ناوچە جیاوازەیل و پلەی گەرمی کەمیگ نزمەوبوود".
هەولێر : 22 پلەی سیلیزی
سلێمانی : 21 پلەی سیلیزی
دهۆک : 21 پلەی سیلیزی
زاخۆ : 21 پلەی سیلیزی
کەرکوک : 24 پلەی سیلیزی
هەڵەبجە : 18 پلەی سیلیزی
گەرمیان : 26 پلەی سیلیزی.