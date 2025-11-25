‏سوو لە هەرێم کوردستان نمە واران وارێد

‏سوو لە هەرێم کوردستان نمە واران وارێد
2025-11-25T13:17:18+00:00

شەفەق نیوز ـ هەرێم کوردستان

‏وەڕێوەبەرایەتی کەشناسی و زەویلەرزەناسی هەرێم کوردستان، ئمڕوو سێشەممە، کەشوهەوای 48 ساعەت ئایندە راگەیان.

‏کەشناسی لە بەیاننامەیگ وت "ئمڕوو ئاسمان لەکە ئەور و نیمەئەورە و پلەی گەرمی  وە (1-2) پلە بەراورد وە توومارەیل دویەکە داوەزێد" دیاریکرد "  سوو ئاسمان نیمە ئەورە لە بڕیگ ناوچە ئاڵشتبوود ئەرا ئەور تەواو وەرد ئەگەر کەمیگ نمە واران لە ناوچە جیاوازەیل و پلەی گەرمی کەمیگ نزمەوبوود".

‏هەولێر : 22 پلەی سیلیزی

‏سلێمانی : 21 پلەی سیلیزی

‏دهۆک : 21 پلەی سیلیزی

‏زاخۆ : 21 پلەی سیلیزی

‏کەرکوک : 24 پلەی سیلیزی 

‏هەڵەبجە : 18 پلەی سیلیزی

‏گەرمیان : 26 پلەی سیلیزی.

Shafaq Live
Shafaq Live
كوردى
كوردى
Radio radio icon