‏سوو پلەی گەرمی وە 3 پلە لە هەرێم کوردستان داوەزیان وەخوەی دوینێد

‏شەفەق نیوز ـ وەدویاچگن

‏کەشناسی هەرێم کوردستان، ئمڕوو دووشەمە، راگەیان سوو پلەی گەرمی نزیکەی دوو تا سێ پلە داوەزێد.

‏کەشناسی لە بەیاننامەیگ راگەیان "ئمڕوو ئاسمان ساماڵ و لەکە ئەورە لە وەخت ئیوارە ناوچە کویەیلە ئەرا ئەور تەواو ئاڵشتبوود، و سوو ئاسمان لەناوەین نیمەئەور و ئەور تەواوە پلەی گەرمی نزیکەی دوو تا سێ پلە داوەزێد".

‏هەولێر : 27 پلەی سیلیزی

‏سلێمانی : 26 پلەی سیلیزی

‏دهۆک : 25 پلەی سیلیزی

‏زاخۆ : 26 پلەی سیلیزی

‏کەرکوک : 28 پلەی سیلیزی

‏هەڵەبجە : 27 پلەی سیلیزی

‏سۆران : 27 پلەی سیلیزی

‏حاجی ئۆمەران : 19 پلەی سیلیزی

‏گەرمیان : 34 پلەی سیلیزی.