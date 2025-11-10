سوو پلەی گەرمی وە 3 پلە لە هەرێم کوردستان داوەزیان وەخوەی دوینێد
شەفەق نیوز ـ وەدویاچگن
کەشناسی هەرێم کوردستان، ئمڕوو دووشەمە، راگەیان سوو پلەی گەرمی نزیکەی دوو تا سێ پلە داوەزێد.
کەشناسی لە بەیاننامەیگ راگەیان "ئمڕوو ئاسمان ساماڵ و لەکە ئەورە لە وەخت ئیوارە ناوچە کویەیلە ئەرا ئەور تەواو ئاڵشتبوود، و سوو ئاسمان لەناوەین نیمەئەور و ئەور تەواوە پلەی گەرمی نزیکەی دوو تا سێ پلە داوەزێد".
هەولێر : 27 پلەی سیلیزی
سلێمانی : 26 پلەی سیلیزی
دهۆک : 25 پلەی سیلیزی
زاخۆ : 26 پلەی سیلیزی
کەرکوک : 28 پلەی سیلیزی
هەڵەبجە : 27 پلەی سیلیزی
سۆران : 27 پلەی سیلیزی
حاجی ئۆمەران : 19 پلەی سیلیزی
گەرمیان : 34 پلەی سیلیزی.