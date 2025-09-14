سوو پلەی گەرمی لە خوەرهەڵات کوردستان داوەزیان وەخوەی دوینێد

شەفەق نیوز ـ هەولێر

وەڕێوەبەرایەتی کەشناسی و زەویلەرزەناسی هەرێم کوردستان، ئمڕوو یەکشەممە، کەشوهەوای دوو رووژ ناوچەگە دیاریکرد.

وەڕێوەبەرایەتیەگە لە بەیاننامەیگ کە ئاژانس شەفەق نیوز ئیسفایکردیە راگەیان "ئمڕوو ئاسمان ساماڵە و لەناوچەیل باکوور ساماڵ و لەکە ئەورە و پلەی گەرمی نزیک بوود لە توومارەیل دویەکە" دیاریکرد "سوو ئاسمان ساماڵە، پلەی گەرمی نزیکە لە توومارەیل دویەکە، بیجگە لە ناوچەیل خوەرهەڵات کەمیگ نزمترەوبوود"

هەولێر : 36 پلەی سیلیزی

سلێمانی : 34 پلەی سیلیزی

دهۆک : 37 پلەی سیلیزی

کەرکوک : 39 پلەی سیلیزی

زاخۆ : 37 پلەی سیلیزی

هەڵەبجە : 34 پلەی سیلیزی

سۆران : 35 پلەی سیلیزی

حاجی ئۆمەران : 25 پلەی سیلیزی

گەرمیان : 40 پلەی سیلیزی.