سوو پلەی گەرمی لە خوەرهەڵات کوردستان داوەزیان وەخوەی دوینێد
شەفەق نیوز ـ هەولێر
وەڕێوەبەرایەتی کەشناسی و زەویلەرزەناسی هەرێم کوردستان، ئمڕوو یەکشەممە، کەشوهەوای دوو رووژ ناوچەگە دیاریکرد.
وەڕێوەبەرایەتیەگە لە بەیاننامەیگ کە ئاژانس شەفەق نیوز ئیسفایکردیە راگەیان "ئمڕوو ئاسمان ساماڵە و لەناوچەیل باکوور ساماڵ و لەکە ئەورە و پلەی گەرمی نزیک بوود لە توومارەیل دویەکە" دیاریکرد "سوو ئاسمان ساماڵە، پلەی گەرمی نزیکە لە توومارەیل دویەکە، بیجگە لە ناوچەیل خوەرهەڵات کەمیگ نزمترەوبوود"
هەولێر : 36 پلەی سیلیزی
سلێمانی : 34 پلەی سیلیزی
دهۆک : 37 پلەی سیلیزی
کەرکوک : 39 پلەی سیلیزی
زاخۆ : 37 پلەی سیلیزی
هەڵەبجە : 34 پلەی سیلیزی
سۆران : 35 پلەی سیلیزی
حاجی ئۆمەران : 25 پلەی سیلیزی
گەرمیان : 40 پلەی سیلیزی.