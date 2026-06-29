سوو.. دەسکردن وە یەکەم گامەیل یەکخستن هیزەیل پیشمەرگە وە سەرپەرشتی هاوپەیمان ناودەوڵەتی

شەفەق نیوز - هەولێر

سوو سێشەممە، یەکەمین گامەیل کردەیی ئەرا یەکخستن هیزەیل پیشمەرگە دەس وەپی کەێد، لەڕی خولیگ مەشقکردن کە هاوپەیمان ناودەوڵەتی سەرپەرشتیی کەێد، لە چوارچیوەی تەقەلایەیل تیکەڵکردن و دووارە رێکخستن هیزەیل سەر وە وەزارەت پیشمەرگە لە هەرێم کوردستان.

سەرچەوەیگ وەرپرس لە وەزارەت پیشمەرگە لە حکومەت هەرێم کوردستان، ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت، کە پرۆسەی دووارە رێکخستن هیزەیل پیشمەرگە، کە هاوپەیمان ناودەوڵەتی سەرپەرشتیی کەێد، سوو وە وازکردن خولیگ مەشقکردن وەناو "ئۆپراسیۆن بڕیارداین" دەس وەپی کەێد.

سەرچەوەگە دیاری کرد کە خولەگە نوێنەرایەتی دەسپیکیگ راسگانی کەێد ئەرا تیکەڵکردن و دووارە رێکخستن هیزەیل پیشمەرگە کە وەرجە ئیسە وە یەکەیل "70" و "80" ناسریان، دۊاتر ناویان دووارە نریا وە "ناوچەی یەکەم" و "ناوچەی دویەم"، و دووپات کرد کە ئامانج کووتایی لە تیکەڵکردن ئی هیزەیلە وە تەواوی و خستنیانە لە ژیر سای راسەوخۆی وەزارەت پیشمەرگەس.

زیای کرد کە خول مەشقکردنەگە بەشداریکردن جەنگاوەرەیل لە "ناوچەی یەکەم" و "ناوچەی دویەم" وەخوەی دۊنێد، وەگەرد مەشقپیدەرەیل لە هاوپەیمان ناودەوڵەتی و ئەفسەرەیل و مەشقپیدەرەیل وەزارەت پیشمەرگە لە حکومەت هەرێم کوردستان.

حکومەت هەرێم کوردستان، لە وەختیگ زۊتر، پڕۆژەیگ ئەرا دووارە رێکخستن و یەکخستن هیزەیل پیشمەرگە لەژیر سای وەزارەت پیشمەرگە راگەیان، کە تیکەڵکردن ئەو پێکهاوردنەیلە گرێدە خوەی کە لە روی میژووییەوە وە هەردوگ پارتە سەرەکییەگە لە هەرێم پەیوەندی دیرن، کە ئەوانیش یەکەی 80 سەر وە پارت دیموکرات کوردستان، و یەکەی 70 سەر وە یەکێتی نیشتمانی کوردستانن.

هیزەیل پێشمەرگە لە رەوش یاساییان پشت بەسنە دەسەڵاتە دەستوورییە پیشکەشکریاگەیل ئەرا هەرێم کوردستان لە وەڕیەوبردن هیزە ئەمنییەیلی و پاسەوان هەرێم، باوجی راسی رێکخراوەیییەگەی ئەرا ساڵەیلیگ جویر بەشەوکریای لەناوەین لیوایەیل سەر وە راسەوخۆ ئەرا وەزارەت پیشمەرگە، و ئەوانەی ترەک کە کەفتنەسە ژیر دەسەڵات هەردوگ پارتە سەرەکییەگە مەنەو.

دۊای دەرکەفتن ریخریاگ داعش لە ساڵ 2014، تەقەلایەیل ناودەوڵەتی ئەرا چاکسازی لەی هیزەیلە خێرا بۊن، کە هاوپەیمان ناودەوڵەتی، وە تایبەت ویلایەتە یەکگرتگەیل و شانشین یەکگرتگ و ئەڵمانیا، کار لەبان پاڵپشتیکردن پڕۆژەیگ ستراتیژی کەن ئەرا یەکخستن پیشمەرگە لە روی سەرکردایەتی کارگێڕی، و چەکدارکردن، و هویروباوەڕ سەربازی، و دروسکردن سەرکردایەتی، و میکانیزمەیل دارایی، و نەخشەی بڵاوبۊن، بیجگە لە مەشقکردن و وەرگردن پاڵپشتی و وەخشینە سەربازییەیل.

پڕۆژەی چاکسازییەگە لە 35 خاڵ دروس بوود، کە پەرلەمان هەرێم کوردستان لە ساڵ 2018 پەسەنی کردگە، و لەڕی تیمەیل هاوبەش جیوەجی کریەێد کە وەزارەت پیشمەرگە و سەڵاکارەیل لە ویلایەتە یەکگرتگەیل و شانشین یەکگرتگ و ئەڵمانیا لەخوەی گرێد، وە ئامانج ئاڵشتکردن پیشمەرگە ئەرا هێزیگ پیشەیی یەکگرتگ کە وەپای پێکهاوردنیگ دامەزراوەیی دویر لە دوووەرەکی حزبی کار بکەێد.