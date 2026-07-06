‏سوو ئاڵشتبوینیگ لە پلەی گەرمی رویدەێد

‏سوو ئاڵشتبوینیگ لە پلەی گەرمی رویدەێد
2026-07-06T10:07:35+00:00

شەفەق نیوز ـ هەرێم کوردستان

‏وەڕێوەبەرایەتی کەشناسی و زەیلەرزەناسی هەرێم کوردستان، ئمڕوو دووشەممە، مەزەنەیل کەشوهەوای هەرێم بڵاوکردو راگەیان مەزەنەکرێد سوو ئاڵشتبوینیگ لە پلەی گەرمی روی بیەێد.

‏وەڕێوەبەرایەتیەگە لە بەیاننامەیگ راگەیان "ئمڕوو ئاسمان ساماڵە وەگەرد کەمیگ زیایبوین تونی وا و پلەی گەرمی نزیکە لە تووماەیل دویەکە".

‏دیاریکرد "سوو پلەی گەرما نزیکەی  (1-2)پلەی سیلیزی نزمەوبوود نزمەوبوینەگە وە جیگیری مینێد تا رێکەفت 10-7-2026 لەی ماوەیە بەرزترین پلەی گەرمی سەنتەر پارێزگایەیل ها خوار 40 پلە لە ناوچە کویەیلە لە خوار 36 پلەی سیلیزی و ئیدارەی گەرمیانیش لە خوار 45 پلەی سیلیزی بوود، لە دویای  10-7-2026  بەرزەوبوینیگ هەس لە پلەی گەرمی وە نزیکەی  (2-4) پلەی سیلیزی لە ئیرنگە هویچ مەزەنەیگ ئەرا شەپوولیگ گەرمی نییە روی لە ناوچەگە بکەێد".

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