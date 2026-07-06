سوو ئاڵشتبوینیگ لە پلەی گەرمی رویدەێد
شەفەق نیوز ـ هەرێم کوردستان
وەڕێوەبەرایەتی کەشناسی و زەیلەرزەناسی هەرێم کوردستان، ئمڕوو دووشەممە، مەزەنەیل کەشوهەوای هەرێم بڵاوکردو راگەیان مەزەنەکرێد سوو ئاڵشتبوینیگ لە پلەی گەرمی روی بیەێد.
وەڕێوەبەرایەتیەگە لە بەیاننامەیگ راگەیان "ئمڕوو ئاسمان ساماڵە وەگەرد کەمیگ زیایبوین تونی وا و پلەی گەرمی نزیکە لە تووماەیل دویەکە".
دیاریکرد "سوو پلەی گەرما نزیکەی (1-2)پلەی سیلیزی نزمەوبوود نزمەوبوینەگە وە جیگیری مینێد تا رێکەفت 10-7-2026 لەی ماوەیە بەرزترین پلەی گەرمی سەنتەر پارێزگایەیل ها خوار 40 پلە لە ناوچە کویەیلە لە خوار 36 پلەی سیلیزی و ئیدارەی گەرمیانیش لە خوار 45 پلەی سیلیزی بوود، لە دویای 10-7-2026 بەرزەوبوینیگ هەس لە پلەی گەرمی وە نزیکەی (2-4) پلەی سیلیزی لە ئیرنگە هویچ مەزەنەیگ ئەرا شەپوولیگ گەرمی نییە روی لە ناوچەگە بکەێد".