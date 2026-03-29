سووریا و ئیمارات شەرمەزار پەلاماردان ماڵ نێچیروان بارزانی کەن

وەزارەتەیل دەیشت سووریا و ئیمارات، ئمڕوو یەکشەممە، ئەو پەلامارەیلە شەرمەزار کردن کە شوون نیشتەجیبوین نێچیروان بارزانی، سەرۆک هەرێم کوردستان لە دهۆک کردنە ئامانج.

وەزارەت دەیشت سووریا لە بەیاننامەیگ کە رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز، باس کرد کە وە تونترین وشەیل ئەو پەلامارە تێرۆریستییەیلە شەرمەزار کەێد کە شوون نیشتەجیبوین بارزانی گردەو، و ئی کارەیلە وە کاریگ دادە قەڵەم کە لە لایەن گرووپەیل دەیشت یاساوە جیوەجی کریانە.

وتیش: ئی پەلامارەیلە هەڕەشەیگن لەبان ئاسایش و ئارامی لە عراق و ناوچەگە، و پێشێلکارییگن ئەرا پرەنسیپەیل یاسای ناودەوڵەتی، و دووپات لە هەڵوێست پشتیوانیکار خوەی ئەرا ئارامی عراق و یەکپارچەیی خاکی کرد، وەگەرد رەتکردن گشت شیوەیل دەسوەردان چەکدارانە لە کاروبارە ناوخۆییەیلی.

لەلای خوەییشەو، وەزارەت دەیشت ئیمارات، پشتیوانی تەواو دەوڵەت ئیمارات وەگەرد سەرۆک هەرێم کوردستان و خیزانەگەی، و حکوومەت عراقی و حکوومەت هەرێم کوردستان لەی رەوشە نیشان دا.

هەرلیوا رکداری تون خوەی ئەرا ئی کارە تاوانکارییەیلە نیشان دا، و دووپات لە رەتکردن هەمیشەیی خوەی ئەرا گشت شیوەیل تونڕەوی کرد کە تەقەلای شیوانن ئاسایش و ئارامی دەن.