سووریا.. ناڕەزایەتییەیل لە حەسەکە دۊای لاداین زوان كوردى لە تابلۆی کۆشک دادپەروەری

شار حەسەکە لە باکوور خوەرهەڵات سووریا، رووژ پەنجشەممە، ناڕەزایەتییەیلیگ جەماوەری وەخوەی دی کە دەیان لە هاووڵاتییە کوردەیل رێکی خستن، دۊای ئەوەگ وەرپرسەیلیگ حکومەتی تابلۆی ناسینەوەگە ئەرا کۆشک دادپەروەری ئاڵشت کردن، و زوان كوردی لەلی لاوردن و زوان ئینگلیزی لەجیای دانان.

پەیامنێر ئاژانس شەفەق نیوز لە سووریا وت: کە تابلۆ وەرینەگە وە هەردگ زوان عەرەبی و كوردی نووسریاۊد، وەرجە ئەوەگ وە تابلۆیگ نوو ئاڵشت بکریەێد کە تەنیا عەرەبی و ئینگلیزی لەخوەی گردۊد، ئەوەیش بویە هووکار دروسبوین تۊڕەیی و ناڕەزایەتی لەناوەین دانیشتگەیل شارەگە.

پەیامنێرەگە وتیش: کە ناڕەزایەتیکارەیل وەرەو باڵەخانەی کۆشک دادپەروەری چگن ئەرا رەتکردن گام لاداین زوان كوردی، هاوەخت وەگەرد گردەوبوینیگ کە لەناوەین وەرپرسەیلیگ لە حکومەت سووری و هیزەیل سووریای دیموکرات بەسادەی ئەرا باسکردن دۆسیەی دادوەری لە پارێزگای حەسەکە.

و ناڕەزایەتیکارەیل تابلۆ نووەگە لادان وە وتن دروشمەیلیگ کە دووپات کەن لەبان مافەیل گەل کورد لە سووریا و شەرمەزار لاداین زوان كوردی لە تابلۆیەیل دامەزراوەیل دەوڵەتەگە کەن.

لەی چوارچیوە، شێروان یوسف مافناس کورد، داوا لە حکومەت سووری کرد ئەرا داننان دەستووری وە زوان كوردی جویر زوانیگ فەرمی لەشان عەرەبی لە سووریا.

ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز چەسپانن دووپات کرد کە وەخت دۊرخستن کورد و بیبەشکردنیان لە مافەیلیان کۆتایی هاتیە، و کورد لە ئمڕووەو ری وە هیچ لایەنیگ نیەقەێد ئەرا پەراویزخستنیان یا هاشاکردن لە مافە نەتەوەیی و کەلتوریمان.

یەیش لە سای وەردەوامبوین ناکۆکییەیل لەناوەین حکومەت سووری و هیزەیل سووریای دیموکرات "هەسەدە" تیەێد لەبارەی وەڕیەوەبردن دۆسیەی دادوەری لە حەسەکە، دۊای شکستخواردن هەردگ لا لە ناوەڕاس نیسان / ئەپریل گوزەشتە لە رەسین ئەرا رێککەفتنیگ، دۊای سەردان شاندیگ لە وەزارەت داد سووری ئەرا هەردگ شار حەسەکە و قامیشلۆ وە ئامانج وەرگردن دادگاگەیل لە پارێزگاگە.