سووریا.. گلەوخواردن 3 هەزار خیزان ئاوارە لە عەفرین ئەرا ماڵەیلیان (وینە)

کاروان نوویگ لە ئاوارەیل عەفرین، رووژ یەکشەممە، لە شار قامیشلۆ لە باکوور خوەرهەڵات سووریا وەرەو ناوچە رەسەنەیلیان لە عەفرین لە دەیشتایی حەلەب کەفتەڕی، لە چوارچیوەی گلەوخواردنیگ وەردەوام کە کاروانەیل یەک لەدۊای یەک لە ئاوارەیل گرێدەو.

پەیامنێر ئاژانس شەفەق نیوز لە سووریا وت: نزیکەی 1800 خیزان شەوەکی ئمڕوو، لە شار قامیشلۆ لەناو کاروانیگ نوو ئەرا گلەوخواردن وەرەو عەفرین دەرچگن، و دیاری کرد کە ئی کاروانە دۊای یەک رووژ لە وەڕیکەفتن کاروانیگ وەرین لە شار حەسەکە تیەێد کە نزیکەی 1200 خیزان لەخوەی گردۊد.

وتیش: ئاوارەیل لەڕی پاس و ماشینەیل لەبان ری دەوڵەتی (ئێم 4) وەرەو عەفرین لە دەیشتایی حەلەب چگن، لەناو ریکارەیلیگ ئەمنی تونیگ.

لەی باوەتەو، ئەحمەد هیلالی جیگر پارێزگار حەسەکە وت: گلەوخواردن زیاتر لە 1200 خیزان عەفرینی بەشداری کرد لە چووڵکردن شمارەیگ لە مەکتەو و پەیمانگا و باڵەخانە گشتییەیل کە خیزانە ئاوارەیل وە شیوەیگ ناچاری لەناویان نیشتەجی بۊن.

لەلای خوەییش، مەحموود خەلیل عەلی جیگر فەرماندەی هیزەیل ئەمن ناوخۆیی لە حەسەکە دووپات کرد کە پرۆسەی گلەوخواردن و تبکەڵکردن وەردەوامە وەپای رێککەفتن 29 کانوون دۊەم، وتیش: پرۆسەگە وەردەوام بوود تا تەواوبوین گلەوخواردن گشت خەڵکەگە وەرەو ناوچەیلیان.

لە 29ی مانگ کانوون دۊەم گوزەشتە حکومەت سووری و هیزەیل سووریای دیموکرات راگەیانن لە رێککەفتنیگ لەبان وسانن تەقەکردن وەپای رێککەفتنیگ گشتگیر، وەگەرد لەیەکفامستن لەبان پرۆسەی تیکەڵکردنیگ زنجیرەیی ئەرا هیزە سەربازی و کارگێڕییەیل لەناوەین هەردگ لایەن.

رێککەفتنەگە کیشانەوی هیزە سەربازییەیل هەردگ لا لە خاڵەیل یەککەفتن و چگن هیزەیل ئەمن سەروە وەزارەت ناوخۆ ئەرا سەنتەر هەردگ شار حەسەکە و قامیشلۆ گرێدەو ئەرا قایمکردن ئارامی و دەسکردن وە پرۆسەی تیکەڵکردن هیزە ئەمنییەیل لە ناوچەگە و دروسکردن فیرقەیگ سەربازی کە سێ لیوا لە هیزەیل "هەسەد" گرێدە خوەی بیجگە لە دروسکردن لیوایگ ئەرا هیزەیل کۆبانێ لەناو فیرقەیگ سەروە پارێزگای حەلەب.