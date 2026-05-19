سووریا.. دەرچگن یەکەمین کاروان ئاوارەیل کورد لە کۆبانی وەرەو عەفرین (وينه)

2026-05-19T15:56:21+00:00

شەفەق نیوز - دیمەشق

ئمڕوو سێشەممە، یەکەمین کاروان ئاوارەیل کورد لە خەڵک عەفرین لە شار کۆبانی دەرچگ وەرەو ئاواییەیل و ناوچەیل عەفرین باکوور حەلەب، و یەیش لە چوارچیوەی جیوەجیکردن بڕگەیل رێککەفتن موهرکریاگ لەناوەین حکومەت سووری و هیزەیل سووریای دیموکرات "هەسەدە".

 پەیامنێر ئاژانس شەفەق نیوز لە سووریا وت: کاروانەگە زیاتر لە 450 خیزان کورد ئاوارە لەخوەی گرێد و شەوەکی ئمڕوو دەرچگن، لە ئاوایی کۆلمەد لە دەیشتایی کۆبانی، وەرەو ناوچە رەسەنەیلیان لە عەفرین و دەورگردی.

 لەو چوارچیوە، ئەحمەد هیلالی جیگر پارێزگار حەسەکە، ئەرا میدیایەیل راگەیانن سووری وت: کارەیل وەردەوامن ئەرا گلەوداین ئەو خیزانەیلە کە ئاوارەی ناوچەی کۆبانی بوینە ئەرا ئاوایی و ناوچەیلیان لە ری پارێزگای حەلەب.

 وەرجە ئی گەشتە 5 کاروان ئاوارەیل عەفرین کە نیشتەجی پارێزگای حەسەکە بوین گلەو خواردن ئەرا ناوچەیلیان لە مانگ ئازار / مارس گوزەشتەو.

 هەفتەی گوزەشتە، نزیکەی 1800 خیزان لە شار قامیشلۆ لەناو کاروانیگ گلەوخواردن ئەرا عەفرین دەرچگن، و یەیش دۊای یەک رووژ لە دەرچگن کاروانیگ وەرین لە شار حەسەکە کە نزیکەی 1200 خیزان لەخوەی گردۊد.

 لە 29ی مانگ کانوون دۊیەم / یەنایەر گوزەشتە، حکومەت سووری و هیزەیل سووریای دیموکرات، رێککەفتن لەبان وسانن تەقەکردن وەپای رێککەفتنیگ گشتگیر راگەیانن، وەگەرد لەیەکفامستن لەبان پرۆسەی تیکەڵکیشکردنیگ زنجیرەیی ئەرا هیزە سەربازی و کارگێڕییەیل لەناوەین هەردوگ لایەن.

 رێککەفتنەگە کیشانەوی هیزە سەربازییەیل هەردوگ لایەن لە خاڵەیل وەرکەفتن و چگن هیزەیل ئاسایش سەروە وەزارەت ناوخۆ ئەرا سەنتەر هەردوگ شار حەسەکە و قامیشلۆ لەخوەی گرێد ئەرا وەهیزکردن ئارامی و دەسکردن وە پرۆسەی تیکەڵکیشکردن هیزە ئەمنییەیل لە ناوچەگە و دروسکردن فیرقەیگ سەربازی کە سێ لیوا لە هیزەیل "هەسەدە" لەخوەی گرێد بیجگە لە دروسکردن لیوایگ ئەرا هیزەیل کۆبانی لەناو فیرقەیگ سەروە پارێزگای حەلەب.

