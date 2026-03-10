سوریا: کوشتن گەنجیگ کورد لەژیر شکەنجە تویڕەیی گشتی لە دژ (هەسەدە) دروس کەێد

شەفەق نیوز – دیمەشق

کوشتن گەنجیگ وەناو عەلائەلئەمین کە لەژیر شکەنجە لە زیندانەیل هیزەیل سوریای دیموکرات لە پارێزگای حەسەکە گیانی لەدەسدا، تویڕەیی فراوانیگ لە باکوور خوەرھەڵات سوریا دروس کرد، ئەوەیش دویای شەش مانگ لە دەسگیرکردنی و لەدەسدان پەیوەندی وەگەرد خیزانەگەی.

بنەماڵەی ئەلئەمین ئەرا شەفەق نیوز وت: عەلا، هاووڵاتییگ سویدییە، ئەرا ئاهەنگ هاوسەرگیرییەگەی سەردان شار قامیشلۆ کرد تا لەورا سویر بکەێد، و دویای دوو مانگ دەسگیرکریا، دەسگیرکردنەگە ساعەت 1:00ی شەوەکی 20 تشرین یەکەم بویە، کە دەوریەیگ هەواڵگری هەسەدە پەلامار ماڵەگەی دا.

وەقسەی ئەو خیزانە، ئەو دەورییە وە تونوتیژی پەلامار ماڵەگە داگە و وەشکین ڕەرای کردگە و وەشیوەی رخباریگ تەقە کردنە، وەرجەیە عەلا بگرن وەبی بڵاوکردن هیچ مدوویگ.

خیزانەگە وت: کە دویای ئەوە پەیوەندی وە گشت دەزگا ئەمنییەیل سەر وە هەسەدە کردنە، بەڵام ئی دەزگا وتیە هیچ پەیوەندییگ وە دەسگیرکردنی نەیرێد، وەگەرد ئەوەیش خیزانەگە گرتە ڤیدیۆییگ نهێنی پیشکەش کردنە کە لەناوی ئەو دەورییە نشان دەێد کە عەلا گردگە.

دویای زیاتر لە شەش مانگ، واتە یەکشەممەی گوزەشتە، ئەو بنەماڵە لە شمارەیگ نەناسیای پەیوەندی وەپییان رەسیە، پەیوەندیکەرەگە ئاگادار کردگە کە بایەسە بان ئەرا حەسەکە تا تەرم کوڕەیان لە مردگخانەی خەسەخانەی نیشتمانی وەربگرن.

خیزانەگە ئاشکرا کرد کە سەرسام بوینە وەختیگ ئەرایان دەرکەفت کە خەسەخانەگە ڕاپۆرتیگ پزیشکی دەرکردگە کە مدوو مردنەگەی جەڵتەی دڵ بویە، هەرچەن دەسەیلی بەسیاسەو و دەموچڵو و لەشی وە دەرمان پووشیاس تا نەیلن شیەو بوود، و نیشانەی ئاشکرای شکەنجەدان وەقەی لاشەی دریا بویە.

خیزانەگە وەشکین پزیشکی و تیشک ئێکس ئەرا لاشەی کردن، کە شکیان سەر و لویت و دەمی و بڕبڕەی پشتی دەرکەفتگە، یەیش بیجگە لەوە نیشانەی ئاشکرای شکەنجەدان وەپیەو بویە، وەقسەی خوەیان.

وەپەی ڕاپۆرت خەسەخانەی نیشتمانی لە شار حەسەکە، عەلا لە 16ی 1 ساڵ 2026 وە جەڵتەی دڵەوە گیانی لەدەسداگە و رووژ یەکشەممە تەرمەگەی ئەرا بنەماڵەی ئازاد کریاس.

سەدان چالاکوان، سیاسەتمەدار، رووژنامەنویس و ریخریاگەیل ماف مرۆڤ، کوشتن عەلائەلئەمین لەژیر شکەنجە شەرمەزار کردن و داوا کردن هیزەیل سوریای دیموکرات لێکۆڵینەوە بکەن و پرسیار لە وەرپرسەیل بکەن.

لەلای خوەیەو، کۆمەڵەی تەعزور ئەرا قوربانییەیل نیگەرانی قویلی وەرانەور رەوشەیل مەرگ عەلا ئەلدین ئەلئەمین نشان دان و داوای لێکۆڵینەوەی سەروەخوەی و شەفافی کردن لە سیوەی دەسگیرکردن و مردنەگەی، و ئاشکراکردن هویردەکارییەیل دەسگیرکردنی و لایەنەیل وەرپرسیار لەلی، تا بنەماڵەگەی بتوانن راسیە تەواوەیل بزانن، و پرسیار لە گشت ئەوانە بکەن کە بەشدار ئی کارە بوینە.

هەرلیوا روانگەی سوری ئەرا ماف مرۆڤ داوا کرد کە رەوشەیل دەسگیرکردن عەلا ئاشکرا بکرێد و لێکۆڵینەوەیگ دەسوەجی بکرێد ئەرا مدووەیل مردنی لە زیندانەیل ئی ئیدارە و دادگاییکردن وەرپرسەیل.