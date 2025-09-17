سوریا.. هەزاران کورد لە قامیشلۆ خوەینشاندان کەن وە داوای نامەرکەزی

شەفەق نيوز- دیمەشق

هەزاران لە هاوڵاتیەیل کورد، ئمڕوو چوارشەممە، لە ناوڕاس شار قامشلۆ دەرچگن ئەرا داوای نامەرکەزی و ئیدارەی سەروەخوەیی کورد، دویای شکست دانوسەنین وەرد دیمەشق.

لە 10ی ئادار گوزەشتە، ئیدارەی سەروەخوەیی و دەسەڵات نوو لە دیمەشق، رێککەفتن لەبان تیکەڵکردن دامەزراوەیل مەدەنی و سەربازی، وەلێ دویای ناکۆکی ناوەینیان خاڵەیلی جیوەجی نەکریان.

ئاژانس فرانس پرێس وت: خوەینشاندەرەیل ئەرا ناو جادەیل شار قامیشلۆ دەرچگن، و پەرچەم ئیدارەی خوەیەتی و هیزەیل هەسەدە بەرزەو کردن.

ئەڵدار خەلیل سەرکردەی کورد لە وتاریگ لەناو خوەینشاندانەگە دوتغیە داوای ئیدارەی خوەیەتی کرد، و وت: هەناێ باس نامەرکەزی کەیمن، ئەرا گشت سوریا خوازیمنەی نەک تەنیا ئەرا ناوچەمان.

وتیش: لەی نیشتمانە پرس کورد هەس، و ئەگەر پرس کورد چارەسەر نەکریەێد وەنە سوریا وە دەوڵەتیگ دیموکراتی نیەوود، و قەیرانیەیل تەواو نیەون.