محمد شیاع سودانی سەرۆک ئەنجومەن وەزیرەیل، رووژ دوشەممە، وەگەرد نێچیروان بارزانی سەرۆک هەرێم كوردستان، باس پیشهاتەیل رەوشەیل لە وڵاتەگە و تەقەلایەیل دروسکردن حکومەت فیدراڵی نوو کرد.

نووسینگەی راگەیانن سەرۆک وەزیرەیل، لە بەیاننامەیگ باس: کە هەردگ لایەن دووپاتیش لەبان گرنگی زویکردن لە دروسکردن حکومەت کردن وە شیوەیگ کە وەڵامدەر خوازینەیل گشت پێکهاتەیل گەل عراقی بوود.

بەیاننامەگە وتیش: کە هەمیش باس ئەو دەسکەفتە سیاسی و ئابووری و گەشەپیدانەیلە کریا کە لە ماوەی کار حکومەت ئیسە وەدەس هاتنە، کە بارزانی پیزانین خوەی نیشان دا ئەرا تەقەلایەیل سودانی لە وەڕیەوەبردن لەیەکفامسانیگ لەناوەین بەغداد و هەولێر وەپای چوارچیوە یاسایی و دەستوورییەیل.

هەرلیوا، لە دیداره‌گە باس پیشهاتەیل رەوشەیل لە ناوچەگە و ئەو گرژییەیلە کریا کە هەن، کە هەردگ لایەن دووپاتیوکردن لەبان گرنگی رۆڵ عراق لە پاڵپشتیکردن ئارامی هەرێمی و ناودەوڵەتی و پته‌وکردن سەروەریی.

ئی دیدارە لە چوارچیوەی سەردانیگ تیەێد کە نێچیرڤان بارزانی سەرۆک هەرێم كوردستان ئەنجامی دەێد ئەرا بەغدای پایەتەخت کە دوو رووژ کیشێد، ئەرا باسکردن دۆسیەیل سەرەکی کە پەیوەندی دیرن وە پرۆسەی سیاسی و دروسکردن حکومەت فیدراڵی نوو، وەگەرد پەیوەندییەیل لەناوەین هەولێر و بەغداد.