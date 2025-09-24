سه‌رۆک نێچيروان بارزانى وەرد هەڵسووڕێنەر باڵیۆزخانەی ئەمەریكا گردەو بوود

2025-09-24T13:10:37+00:00

شەفەق نیوز ـ هەولێر

سەرۆک هەرێم کوردستان، نێچیروان بارزانی، ئمڕوو چوارشەممە، پیشوازیکرد لە  هەڵسوڕێنەر بایلۆزخانەی ئەمریکا لە عراق جوشوا هاریس، و گفتوگوکردن  لەبان پەیوەنیەیل ناوەین وڵاتە یەکگرتگەیل و عراق و  هرێم، وەگەرد دۆسیەل هەڵواسیاگ ناوەین هەولێر و بەغدا.

لە بەیاننامەی سەرۆک هەرێم رەسیەس ئاژانس  شەفەق نیوز  وت، لە دیدارەگە گفتوگوکردن لەبان  بارودۆخ ئابووری  ئمساڵ ناوەین  عراق و کوردستان، هەڵوژاردن گشتی ئایندە، وەرد پرس شایتە دارایەیل و مووچەی  هەرێم، هەوەجەکەێد  وە زویترین وەخت چارەسەر دۆسیە  و میکانیزم یەکەیل.

هاریس لە کووبونەوەگە دووپاتکرد لەبان گرنگی هاوشی ناوەین وڵاتەیە یەکگرتگەی و هرێم، دووارە پابەنبوین وڵاتەگە وە پاڵپشتی پەیوەندیەیل و فراوانکردن مژار دەسمیەتی هاوبەش.

لە دیدارەگە باس لە هەڕەشەیل تیرۆرستی و پەلامارەیل تیرۆرستی داعش کردن وەرد گفتوگوکردن  لە بان ئەوزەڵکردنەیل خوەرهەڵات ناوڕاس وە شیوەی گشتی، یەیش وە ئامادەبوین بالیۆر ئەمریکا لە هەرێم.

