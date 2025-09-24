شەفەق نیوز ـ هەولێر

سەرۆک هەرێم کوردستان، نێچیروان بارزانی، ئمڕوو چوارشەممە، پیشوازیکرد لە هەڵسوڕێنەر بایلۆزخانەی ئەمریکا لە عراق جوشوا هاریس، و گفتوگوکردن لەبان پەیوەنیەیل ناوەین وڵاتە یەکگرتگەیل و عراق و هرێم، وەگەرد دۆسیەل هەڵواسیاگ ناوەین هەولێر و بەغدا.

لە بەیاننامەی سەرۆک هەرێم رەسیەس ئاژانس شەفەق نیوز وت، لە دیدارەگە گفتوگوکردن لەبان بارودۆخ ئابووری ئمساڵ ناوەین عراق و کوردستان، هەڵوژاردن گشتی ئایندە، وەرد پرس شایتە دارایەیل و مووچەی هەرێم، هەوەجەکەێد وە زویترین وەخت چارەسەر دۆسیە و میکانیزم یەکەیل.

هاریس لە کووبونەوەگە دووپاتکرد لەبان گرنگی هاوشی ناوەین وڵاتەیە یەکگرتگەی و هرێم، دووارە پابەنبوین وڵاتەگە وە پاڵپشتی پەیوەندیەیل و فراوانکردن مژار دەسمیەتی هاوبەش.

لە دیدارەگە باس لە هەڕەشەیل تیرۆرستی و پەلامارەیل تیرۆرستی داعش کردن وەرد گفتوگوکردن لە بان ئەوزەڵکردنەیل خوەرهەڵات ناوڕاس وە شیوەی گشتی، یەیش وە ئامادەبوین بالیۆر ئەمریکا لە هەرێم.