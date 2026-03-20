سلێمانی و هەولێر وە نماز و ئومیدەیل چارەسەرکردن قەیران و جەنگەیل پیشوازی لە جەژن رەمەزان کەن (وینە)

شەفەق نیوز - سلێمانی / هەولێر

سەدان هاوڵاتی، شەفەق ئمڕوو جمعە، نماز جەژن رەمەزان پیرووز لە مزگەفت گەورە لە شار سلێمانی ئەنجام دان، لە ناو کەشوهەوایگ ئیمانی تایبەت، هەرلیوا مزگەفتەیل جیاجیا لە پارێزگاگە ئامادەبۊن فراوان نوێژکەرەیل لە نمازخوەنەیل وەخوەیان دین ک لە سەعاتەیل سەرەتای شەفەقەو هاتۊن ئەرا زینێوکردن ئی بوونە.

پەیامنێر ئاژانس شەفەق نیوز وت: نماز جەژن لە گشت مزگەفتەیل سلێمانی و ناحیەەیلی ئەنجام دریا، وەگەرد ئامادەبۊن دیار خێزانەیل و بڵاوبۊن فراوان نمازخوەنەیل لە ناوچەیل جیاجیای پارێزگاگە، لە دیمەنیگ ک رەنگدانەوەی گیان برایەتی و شادمانی جەژن بۊ.

لە وتار جەژنەگە، پیاوەیل ئایینی داوای وەرەونوابردن وەخشین و هاوکاری کۆمەڵایەتی کردن، و دووپاتیش کردن لەبان گرنگی ئەوە کە خودا رووژگ و نزار و نماز ئیمانداران لە گشت وڵاتەگە قبووڵ بکەێد، و ئارامی و جیگیری باڵ بکیشێد.

هەرلیوا دووپاتیش کردن لەبان گرنگی وسانن ئەو جەنگە ک بۊەسە هووکار بڕیگ قەیران، و داوا کردن سنووریگ ئەرا پەلامارەیل بان خاک هەرێم کوردستان بنرێد.

لە لای خوەیانەو، بڕێگ لە هاوڵاتییەیل رای خوەیان ئەرا پەیامنێر ئاژانس شەفەق نیوز نشان دان و دووپات کردن ک جەژن بایەسە بوودە دەرفەتیگ ئەرا وسیان کێشە و قەیرانەیل.

هاوڵاتی هیوا ئەحمەد وت: "قۆناغەگە ئیرنگە جویلەیگ جیدی خوازێد ئەرا چارەسەرکردن کێشەیل هەڵواسیاگ ناوەین بەغدا و هەولێر لە ری دیالۆگ، و خەرجکردن مووچەی فەرمانبەرەیل، چۊن وەردەوام بۊن ئی قەیرانەیلە کاریگەری راستەوخۆ دێرێد لە بان ژیان هاوڵاتییەیل."

لە خود بابەت، هاوڵاتی ئارام کەریم وت: "شەفەق جەژن وە ئەنجامدان نماز لە مزگەفتەیل دەس وە پێ کەێد، ئیجا سەردان قەورسان و خوەنستن فاتیحە، و دویای ئەوە سەردان کەسوکار و پیرووزبایی دەس وەپێ کەێد، ک یەکیگە لە نەریتیەیل چەسپیاگ لای خەڵک سلێمانی."

هەرلیوا هاوڵاتی سیروان مەحموود ئاشکرا کرد ک: "جەژن تامیگ کۆمەڵایەتی تایبەت دیرێد، ک خیزانەیل لە شەوەکیەو لە دەور سفرەی خواردن گردەو بوون، و سەردانەیل لە رووژەیل جەژن وەردەوام بوود، جیا لە چگن خیزانەیل ئەرا سەیرانگا و شوینەیل گەشتیاری."

هاوڵاتییەیل باس یە کردن ک یەکیگ لە دیارترین رسوومەیل شەوەکی جەژن لە سلێمانی ئامادەکردن خواردنەیل میللی و فۆلکلۆرییە ک بەشیگە لە کەلەپوور کۆمەڵایەتی، جویر فاسۆلیا وەگەرد برنج و گوشت، جیا لە ژەم بڕیگ جویر "قەیسی" و "عەلەشیش"، ک وەتایبەت لە ئی بوونە ئامادە کریەێد و خیزانەگە لە دەور یەک سفرە گردەو کەێد.

وتیش ک جەژن رەمەزان ئمساڵ وەگەرد "جەژنەیل نەورۆز" تیەێد، ک یەیش تامیگ روحی و کۆمەڵایەتی دۊبەرە دەێد وە ئی بوونە، ک خەڵکەگە خوەشیان تیەێد سەردان قەورسان بکەن و یاد ئازیزەیل خوەیان بکەنەو.

لە کۆتایی قسەیل، بڕیگ لە هاوڵاتییەیل داوا کردن ک ئی جەنگە کۆتایی وەپی باێد، و پەلامارەیل ئەرا بان خاک هەرێم کوردستان بوەسیەنەو، وەگەرد گرنگی رەسین وە چارەسەر تەواوەتی ئەرا قەیرانەیل سیاسی و ئابووری، زەو جۊرە ک جیگیری و خەرجکردن مووچە و خاسترکردن بژێوی ژیان دابین بکەێد، تا هاوڵاتییەیل لە گشت وڵاتەگە وە خاسترین شیوە بژیەن.

لە لاییگ ترەو، هەزاران کەس شەفەق ئمڕوو جمعەر لە مزگەفتەیل شار هەولێر پایتەخت هەرێم کوردستان نماز جەژن رەمەزان پیرۆز ئەنجام دان.

پەیامنێر ئاژانس شەفەق نیوز وت: رسوومەیل لە گشت مزگەفتەیل شار هەولێر ئەنجام دریا، ک هەزاران نمازخوەنەیل لە خەڵک شارەگە لەناویان ئامادە بۊن لە ناو کەشوهەوایگ ئیمانی و پیرووزبایی و ئاواتەیل ئەرا وسیان قەیرانەیل، لە ناو چەوەڕیکردن گەورەیگ ئەرا رەوش ئیرنگەی شارەگە لەوەر جەنگ لە ناوچەگە.

کامێرای ئاژانس شەفەق نیوز، وینەیلیگ لە رسوومەیل نماز جەژن لە مزگەفت (جەلیل خەیات) لە شار هەولێر توومار کرد.