سلێمانی.. وەرگری شارستانی کۆنترۆڵ ئاگریگ لە 300 دۆنم کشتوکاڵی کەێد

شەفەق نیوز - سلێمانی

ئمڕوو یەکشەممە، تیمەیل وەرگری شارستانی لە سلێمانی، تۊنستن کۆنترۆڵ ئاگریگ بکەن کە لە خەلەی کشتوکاڵی وە رووبەر 300 دۆنم لە چوارچیوەی سنوور ئاوایی "گردخەبەر" سەروە ناحیەی ئاغجەلەر لە پارێزگاگە هەڵسیا.

پولیس دارستان و ژینگە لە سلێمانی، لە بەیاننامەیگ کە رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز باس ئەوە کرد، کە مەفرەزەیل بنکەی پولیس دارستان ئاغجەلەر، وە هەماهەنگی وەگەرد تیمەیل ئاگرکپەوکردن و وە پاڵپشتی خەڵک ناوچەگە، دەسوەجێ دۊای وەرگردن ئاگادارکردنەگە وەرەو شوین ئاگرەگە چگن، و دۊای تەقەلایل خەسیگ تۊنستن کۆنترۆڵ ئاگرەگە بکەن و ریگری لە بڵاوبۊن ئەرا شوینەیلیگ ترەک بکەن.

دیاری کرد کە مەزەنە سەرەتاییەیل نشان سزیان نزیکەی 300 دۆنم لە داپووشەر رووەکی و لەوەڕگە سروشتییەیل دەن، کە یەیش بۊە هوکار زەرەدەیل گەورەی ژینگەیی لە ناوچەگە.

ئی رویداوە لە سای بەرزەوبۊن رەخنەیل ئەرا لایەنە پەیوەندیدارەیل تیەێد، کە چەودیارەیل و هاووڵاتییەیل دۊنن کە لاوازی ریکارەیل مقیەتیکردن سامان سروشتی، و نەوین پلانەیل وەرجەوەختە ئەرا نواگیریکردن ئاگر دارستان و لەوەڕگەیل، بەشدارن لە دووارەبۊن ئی ئاگرەیل و فراوانبۊن زەرەدەیل ژینگەیی لە هەرێم کوردستان.