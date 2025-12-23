سلێمانی وەگەرد 30 بازرگان ئیرانی باس فراوانکردن کارەیل بازرگانی کەێد

شەفەق نيوز- سلێمانی

ژوور بازرگانی و پیشەسازی سلێمانی، ئمڕوو سێشەممە، وەگەرد 30 بازرگان ئیرانی باس ئاسووەیل هاوکاری ئابووری و بازرگانی ناوەین دوو لایەن و فراوانکردن گواستنەوە و بەرهەمکاری کرد.

ئارام بابان، ئەندام زوور بازرگانی و پیشەسازی سلێمانی ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: ئمڕوو کۆنفرانسیگ وەڕیەو چگ وە ئامادەبوین شمارەیگ لە بازرگانەیل، دیاری کرد کە یەیش لە دیدارەیل گرنگە، چوینکە بازرگانەیل گەورەی ئیرانی وەکەرۆ هاوتەریبەیلیان لە سلێمانی گردەو کەێد، ئەرا نزیکەوکردن نووڕینەیل و فراوانکردن گواستنەوەی بازرگانی.

وتیش: ئیران یەکیگە لە گرنگترین خاڵەیل گواستنەوەی بازرگانی وەرد هەرێم کوردستان وەگشتی و وەگەرد سلێمانی وەتایبەت، وتیش: چەوەڕی کریەێد ئی دانیشتەیلە بڕەسنە رێککەفتنەیل بازرگانی راستەوخۆ ناوەین بازرگانەیل هەردوگ لایەن.

بابان دیاری کرد کە سروشت گواستنەوەی بازرگانی ئیسە زووری هابان هەناردەکردن لە ئیرانەو و هاوردەکردن لەلایەن بازرگانەیل سلێمانی و کلکردن ئەرا بازاڕەیل ناوخوەیی، دووپات کرد کە گواستنەوەی بازرگانی هەسەی، وەلێ بەرهەمکاری ڕیرانی گەورە لەناو سلێمانی هیمان سنووردارە.

دیاری کرد لە رڵزش ئابووری و بازرگانی هەردوگ لایەن هاوردن بەرهەمکاری ئیرانی خوازێد، و سەرمایە و کارخانه و پڕۆژەیل بەرهەمکردن لە سلێمانی خوازێد، وتیش: ئەوەک ئیسە هەس لەبان شمارەی کەمیگ لە کارخانەیل ئیرانی وسیاس.

لەلای خوەییش، عەتا شێخ محمد جیگر سەرۆک یەکێتی هەناردە و هاوردەکارەیل لە هەرێم کوردستان ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: ئی دیدارەیلە گامیگ گرنگن ئەرا فراوانکردن پەیوەندیەیل بازرگانی ناوەین هەرێم و ئیران، جویر یەکیگ لە دەوڵەتەیل کاریگەر لەبان یڵزش بازرگانی و ئابووری و پیشەسازی لە هەرێم کوردستان و گشت عراق.

وتیش: ئەوەسا سوو یەکێتیەگە گردەوبوینەیلیگ ترەک ئەنجام دەێد وەگەرد چاند بازرگانی ئیرانی، ئەرا فراوانکردن پەیوەندیەیل بازرگانی ناوەین بازرگانەیل ئیران و بازرگانەیل گشت پارێزگایەیل هەرێم کوردستان، وەگەرد پیشکەشکردن ئاسانکاری ئەرا ئی کارە.

دووپاتیش کرد کە بڕ گواستنەوەی بازرگانی وەرد ئیران لەی ساڵە لە شەش ملیۆن دۆلار رەد کرد.