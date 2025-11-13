‏سلێمانی وە چالاکی هونەری و رووشنهویری و کلتووری یاد ٢٤١ ساڵەی دامەزراندنی کەێد (وینە)

‏شەفەق نیوز ـ سلێمانی

‏پارێزگای سلێمانی، ئمڕوو پەنجشەممە، دەسکریا وە چالاکیەیل ئاهەنگ یاد دامەزرانن 241 ساڵەی شارەگە، لەری کۆمەڵە چالاکییگ هونەری و کلتووری کە رەنگدانەوەی مێژووی شارستانیەت و رووشنهویرەگەیە.

‏چرا تاهر سەرپەرشتیار ڤیستیواڵەگە ئەا ئاژانس شەفەق نیوز وت "ئاهەنگەگە ماوەی سێ رووژ وەردەوام بوود چالاکیەیل جوراوجویر لە ناوچە جیوازەیل پارێزگاگە کرێد، ئامانج لەلی گرنگیدانە وە ناسنامەی رووشنهویر وسلێمانی و زینگکردن یاد دامەزراندنیە".

‏وتیش؛"چالاکیەیل نمایشەیل کلتووری و پێشانگایەیل میراتی گرێدەخوەی وەرد پیشکەشکردن خواردن و نمایشکردن دڵنگ کوەن کوردی کە مەردم شارەگە دەیان ساڵە راهاتنە لەبانی، لە کەشوهەوایگ کوەنە و مۆدێرنانە ئاهەنگی کەن".

‏شار سلێمانی لە ساڵ 1784 لەبان دەس ئێبراهیم پاشای بابان بونیاد نریاس، لەو وەختەو تا ئیرنگە بویەسە ناوەن رووشنهویری و ئەردەبی و سیاسی گرنگیگ لە هەرێم کوردستان و عراق، هاوڵاتیەیلی شمارەی فرەیگ لە هویرمەنەیل و شاعیرەیل و هونەرمەنەیلن کە دەوڵەمەنن وە ژیانیگ رووشنهویرانە لە ناوچەگە.

