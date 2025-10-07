سلێمانی.. ئەو کابرا کە دویەشەو ژنەگەی خوەی کوشت دەسگیرکریا

شەفەق نیوز ـ سلێمانی

وەڕێوەبەرایەتی پۆلیس سلێمانی، ئمڕوو سێشەممە، ئاشکرایکرد ئەو ژنە کە دویەشەو لە کویچەی کارێزە وشک سلێمانی کوشیا دەرگە شویەگەی بویە و وەلایەن تیمەیلیان دەسگیرکریا.

وەڕێوەبەرایەتیەگە لە بەیاننامەیگ راگەیان، دویای ئەوەگ هێزەیلیان دویەشەو لە رویداویگ کوشتن لە کویچەی کارێزە وشک شار سلێمانی ئاگادارکریان، دەسوەجی مەفرەزەیل بەش پۆلیس فریاکەفتن رەسینەس شوین رویداوەگە و وەلایەن تیمەیل بەڵگە تاوان و هێڵکاری ئەرا شوین تاوانەگە ئەنجامدریا دادوەر بڕیار دەسگیرکردن ئەرا توومەتبار دەرکرد، لەدویایی توەنریا وەلایەن مەفرەزەیل بەش پۆلیس فریاکەفتن دەسگیربکرێد.

دیاریکرد، وەپای لێکۆڵینەوەیل سەرەتایی دەرکەفتیە ژنەگە وەدەس شویەگەی کوشیاس و هووکارەگەی گلەوخوەد ئەرا گیچەڵ خێزانی.

ئاشکرایکرد، ئیرنگە توومەتبار (س، ف، ح) لەداڵگبوی 1996 وە بڕیار دادوەر وەپای 406 لەیاسای سزادان گیریاس وەلایەن نویسینگەی لێکۆڵینەوە لەتاوانەیل کوشتن کاغەز لێکۆڵینەوە ئەرا رووداوەگە رێکخریاس لێکۆڵینەوە لە دۆسییەگە وەردەوامە.