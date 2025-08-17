سلێمانی.. کوشیان و زەخمداری 3 کەس لە ئەنجام مرافەیگ لەبان پارچە زەوییگ کشتوکاڵی

شەفەق نيوز- سلێمانی

سەرچەوەیلیگ ئەمنی و وەرپرسیگ ناوخوەیی، ئمڕوو یەکشەممە، خەوەردان کە مرافەیگ لەبان زەوییگ کشتوکاڵی لەناوەین دوو بنەماڵە لە ئاوایەیل دۆڵەکە و هەنارە سەروو لە شار سەنگاو، رەسیە تەقەکردن کە بویە هوکار کوشیان گەنجیگ و زەخمداربوین کەسەیلیگ ترەک.

ئارام مەعروف وەڕیەوبەر ناحیەی سەنگاو ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز باس ئی رویداوە کرد وەبی ئاشکراکردن هویردەکاریەیل.

وەلێ سەرچەوەیگ ئەمنی ئەرا ئاژانسمان وت: قوربانیەگە وەناو سەرهەنگ عەلی لە تەمەنر 20 ساڵانە، و زەخمدارەیل ئەرا خەسەخانە بریان.

سەرچەوەگە دیاری کرد کە مرافەگە لەبان خاوەندارییەتی زەوییگ کشتوکاڵی لەناوەین دوو بنەماڵە بویە، رەسیەسە تەقەکردن.

لایەنەیل ئەمنی دووپات کردن کە هیزەیل ئەمنی رەسینە شوین رویداوەگە وەگەرد دەسکردن وە تەقەکردن، و دەسکریا وە لێکۆڵینەوە ئەرا رەسین وە بندروس رویداوەگە و دیاریکردن وەرپرسایەتیەیل وەگەرد جیوەجیکردن ریکارەیل نواگیریکردن ئیجویر رویداویگ.

دەسەڵاتەیل ناوخوەیی وەردەوامن لە وەشوینکەفتن پرسەگە لە نزیکەو، و یەکلاییکردن مرافەی بنەماڵەیل وەشیوەیل یاسایی ئەرا نواگیریکردن تونەڕەوی زیاتر.