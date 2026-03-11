سلێمانی.. یەک کوشیان و یەک زەخمدار لە پێشمەرگەی "کۆمەڵە" وە پەلامار چوار درۆن
شەفەق نيوز- سلێمانی
سەرکردەیگ لە ریخریاگ "کۆمەڵە"، ئمڕوو چوارشەممە، خەوەردا کە پەلاماریگ وە فرۆکەیل بیفڕۆکەوان
بارەگایەیلیگ ریخریایەگە لە پارێزگای سلێمانی کردنە ئامانج، کە بویە مدوو کەفتن قوربانی لەناو رزەیل پیشمەرگە.
ئەو سەرکردە کە نیەخوازێد ناو خوەی ئاشکرا بکەێد، ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: ئەو پەلامارە وە چوار درۆن بومبی جیوەجی کریا وەبان سەربازگەیل ریخریاگ کۆمەڵە لە ناوچەی زرکوێز لەناو سنوور سلێمانی.
وتیش: ئەو پەلامارە بویە مدوو کوشیان یەکیگ لە پیشمەرگە وەناو ئومێد وەیسی، و زەخمداری یەکیگ ترەک.
وتیش: ئی پەلامارەیلە کە لەی ماوەی دویاییە بارەگایەیل بەشیگ لە حزبەیل کورد ئۆپۆزسیۆن ئیران لە ناوچەیل سنووری پارێزگای سلێمانی کردنە ئامانج، دیاری کرد کە ئی پەلامارەیلە تا ئیسە بوینەسە مدوو کوشیان دوو پیشمەرگە و زەخمداری سێیان.
ئی پەلامارە لە زەنجیرەیگد پەلامارەیل درۆنەیل وەبان بارەگایەیل کورد ئۆپۆزسیۆن تیەن لە ناوچەیل سنووری لە هەرێم کوردستان.