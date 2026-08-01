سلێمانی.. کوشیان کەسیگ و زەخمداربۊن یەکیگ ترەک وە تەقەکردن لەوەر ناکۆکییگ

شەفەق نیوز - سلێمانی

عەقید سۆران محمد، قسەکەر پولیس ئیدارەی گەرمیان سەر وە پارێزگای سلێمانی، رووژ شەممە، خەوەرداد لە رۊداویگ تەقەکردن کە لەناو بازاڕ شار کەلار رۊ دا.

محمد لە بەیاننامەیگ کە ئاژانس شەفەق نیوز چەوی وەپی کەفت، وت کە "کەسیگ لەوەر تویشهاتنی وە گولەی وە تەقەکردن لەناو بازاڕ کەلار گیان لەدەس دا، لە وەختیگ کەسیگ ترەک زەخمدار بۊ و ئەرا خەسەخانە ئەرا وەرگردن چارەسەر بریا".

دیاری کرد کە "لێکۆڵینەوە سەرەتاییەیل نیشان دان کە رۊداوەگە لەوەر ناکۆکییگ کۆمەڵایەتی رۊ داگە"، و دیاری کرد کە "کەسە زەخمدارەگە هیچ پەیوەندییگ وەگەرد کوشیایەگە نەیرێد، وەلێ تەنیا لەوەخت رۊداوەگە زەخمدار بۊە".