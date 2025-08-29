سلێمانی.. کوشیان رانندەیگ وە رویداو هاتوچو و زەخمداری تیم کۆپتەریگ مەوقەی هەڵگردن تەرمەگەی
شەفەق نيوز- سلێمانی
سەرچەوەیگ ناوخوەیی لە سلێمانی، ئمڕوو جمعە، خەوەردا کە رانندەی ماشینیگ گیانی لەدەسدا لە ئەنجام کەفتن ماشینەگەی لە بان کویەی ئەزمەرەو نزیک ناحیەی هەڕووتە لە شار سلێمانی، و تیم کۆپتەریگ زەخمدار بوین مەوقەی رزگارکردن تەرم ئەو رانندە.
سەرچەوەگە ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: ماشینەگە لە ریەگە لادا و لە کەژ کویە کەفنە خوارەو، کە وە کوتپڕ رانندەگە گیانی لەدەسدا، و لەوەر سەختی ئەو شوینە تەقەلای دراوردن تەرمەگە سەختەو بوی.
وتیش: کۆپترەیگ سەروە تیم فڕوکەوانی سلێمانی رەسیە شوین رویداوەگە ئەرا هەڵگردن تەرم قوربانیەگە، وەلێ لەوەر سەختی سروشت ناوچەگە لە کۆنتڕوڵ دەرچگ، وتیش: رویداوەگە بویە مدوو زەخمداری دوو لە ئەندامەیل تیم کۆپتەرەگە، و ئەرا خەسەخانە بریان.
وتیش: لایەنەیل پەیوەندیدار دەسکردنە لێکۆڵینەوە لە رویداوەگە.
تا ئیسە لایەنەیل ئەمنی هیچ بەیاننامەیگ فەرمی لەی رویداوە و تەندروسی زەخمدارەیل دەرنەکردنە.