سلێمانی.. کوشیان رانندەیگ وە رویداو هاتوچو و زەخمداری تیم کۆپتەریگ مەوقەی هەڵگردن تەرمەگەی

شەفەق نيوز- سلێمانی

سەرچەوەیگ ناوخوەیی لە سلێمانی، ئمڕوو جمعە، خەوەردا کە رانندەی ماشینیگ گیانی لەدەسدا لە ئەنجام کەفتن ماشینەگەی لە بان کویەی ئەزمەرەو نزیک ناحیەی هەڕووتە لە شار سلێمانی، و تیم کۆپتەریگ زەخمدار بوین مەوقەی رزگارکردن تەرم ئەو رانندە.

سەرچەوەگە ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: ماشینەگە لە ریەگە لادا و لە کەژ کویە کەفنە خوارەو، کە وە کوتپڕ رانندەگە گیانی لەدەسدا، و لەوەر سەختی ئەو شوینە تەقەلای دراوردن تەرمەگە سەختەو بوی.

وتیش: کۆپترەیگ سەروە تیم فڕوکەوانی سلێمانی رەسیە شوین رویداوەگە ئەرا هەڵگردن تەرم قوربانیەگە، وەلێ لەوەر سەختی سروشت ناوچەگە لە کۆنتڕوڵ دەرچگ، وتیش: رویداوەگە بویە مدوو زەخمداری دوو لە ئەندامەیل تیم کۆپتەرەگە، و ئەرا خەسەخانە بریان.

وتیش: لایەنەیل پەیوەندیدار دەسکردنە لێکۆڵینەوە لە رویداوەگە.

تا ئیسە لایەنەیل ئەمنی هیچ بەیاننامەیگ فەرمی لەی رویداوە و تەندروسی زەخمدارەیل دەرنەکردنە.