سلێمانی.. ژنیگ وە دەسمیەتی دویەتەی شویەگوی خوەی کوشێد

شەفەق نيوز- سلێمانی

دەزگای ئاسایش هەرێم کوردستان، دویەشەو پەنجشەممە، دەسگیرکردن ژنیگ و دویەتەی راگەیان، و توومەت کوشتن باوگە لە قەزای شارەزوور لە پارێزگای سلێمانی.

دەزگای ئاسایش لە بەیاننامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز وت: وەڕیەوبەرایەتی ئاسایش قەزای شارەزوور ئاگاداری لە تاوانیگ کوشتن لە قەزاگە وەرگرد، و جیوەجی بڕیار دادوەر لێکۆڵینەوەی ئاسایش ئەرا وەشوینکەفتن و لێکولینەوە وەرگرد.

وتیش: دویای وەشوینکەفتن رویداوەگە، دوو خانمە توومەتبار دەسگیر کرد ئەرا لێکۆڵینەوە، کە ژن و دویەت قوربانیەگە بوین، و دەرئەنجام لێکولینەوە رەسیە ئەوە کە هەردوگ توومەتبار چگنە ژیر تاوان خوەیان، وە کوشتن ئەو پیاوە وەناو (شاخەوان حسێن عەبدوڵا)".

بەیاننامەگە وتیش: ئیرنگە ئەو دوو توومەتبارە وە بڕیار دادوەر وەگورەی مادەی (406) لە یاسای سزادان عراقی خریانەسە لێکولینەوە.