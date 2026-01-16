سلێمانی.. ژنیگ وە دەسمیەتی دویەتەی شویەگوی خوەی کوشێد
شەفەق نيوز- سلێمانی
دەزگای ئاسایش هەرێم کوردستان، دویەشەو پەنجشەممە، دەسگیرکردن ژنیگ و دویەتەی راگەیان، و توومەت کوشتن باوگە لە قەزای شارەزوور لە پارێزگای سلێمانی.
دەزگای ئاسایش لە بەیاننامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز وت: وەڕیەوبەرایەتی ئاسایش قەزای شارەزوور ئاگاداری لە تاوانیگ کوشتن لە قەزاگە وەرگرد، و جیوەجی بڕیار دادوەر لێکۆڵینەوەی ئاسایش ئەرا وەشوینکەفتن و لێکولینەوە وەرگرد.
وتیش: دویای وەشوینکەفتن رویداوەگە، دوو خانمە توومەتبار دەسگیر کرد ئەرا لێکۆڵینەوە، کە ژن و دویەت قوربانیەگە بوین، و دەرئەنجام لێکولینەوە رەسیە ئەوە کە هەردوگ توومەتبار چگنە ژیر تاوان خوەیان، وە کوشتن ئەو پیاوە وەناو (شاخەوان حسێن عەبدوڵا)".
بەیاننامەگە وتیش: ئیرنگە ئەو دوو توومەتبارە وە بڕیار دادوەر وەگورەی مادەی (406) لە یاسای سزادان عراقی خریانەسە لێکولینەوە.