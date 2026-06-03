سلێمانی میوانداری کۆنگرەی "دێلفی" ئابووری ناودەوڵەتی کەێد وە بەشدارییگ عراقی و ناودەوڵەتی فراوان

شەفەق نیوز - سلێمانی

شار سلێمانی لە رووژەیل 6 و 7 حوزەیران/ یۆنیۆی ئیسە میوانداری کارەیل کۆنگرەی ئابووری ناودەوڵەتی دۊەم "دێلفی" کەێد، وە بەشداری کەسایەتییەیل سیاسی و ئابووری باڵا لە عراق و هەرێم کوردستان و شمارەیگ لە وڵاتەیل جیهان، ئەرا گفتوگۆکردن لەبان دیارترین ئاستەنگ و دەرفەتەیل کە رۊوەڕۊی ناوچەگە بوون لە بوارەیل سیاسی و ئەمنی و ئابووری.

ژوور بازرگانی و پیشەسازی سلێمانی، لە بەیاننامەیگ کە رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز وت: کۆنگرەگە لە هۆڵ "فاوندیەشن" لە کۆمەڵگەی رووشنهویری لە سلێمانی وەڕیەو چوود، وە چەودیاری قوباد تاڵەبانی، جیگر سەرۆک حکومەت هەرێم کوردستان، لە ناوڕاس ئامادەبۊن وەرپرسەیل و بڕیاردەرەیل و شارەزایەیل ئابووری و نۊنەرەیل لە کەرت تایبەت لە چەن وڵاتیگ.

هەمیش وت: دانیشتنەیل کۆنگرەگە باس لە دۆسیەیل ئاسایش هەرێمی و وزە و وزەی سەوز و گەشەپیدان ئابووری و دەرفەتەیل بەرهەماری نوو کەن، وەگەرد پرسەیل حوکمڕانی و چاکسازییە ئابووری و کارگێڕییەیل، لە سای ئاڵشتکارییە جیۆپۆلەتیکییەیل زویوەزوی کە خوەرهەڵات ناوڕاس وەخوەی دوینێد.

ژوورەگە دیاری کرد کە بەشداربۊەیل نۊنەرایەتی چەن وڵاتیگ کەن لەناویانیش یۆنان و تورکیا و بولگاریا و رۆمانیا و جۆرجیا و پۆڵەندا و ئیتالیا و فەرەنسا، کە گفتوگۆەیل فراوانیگ وەڕیەو چن لەباوەت وەهیزکردن هاوکاری ئابووری و بازرگانی و پەرەپیدان هاوبەشییە هەرێمی و ناودەوڵەتییەیل.

وەپای بەیاننامەگە، کۆنگرەگە لە وەختیگ تێد کە جیهان شیوەیگ لە خاسەوبۊن لە لیکەفتەیل قەیران و ئاڵووزییە جیهانییەیل دوینێد، و ئامانج دیرێد ئەرا پاڵپشتیکردن گفتوگۆی بیناکەر لەناوەین خوەرهەڵات ناوڕاس و ئەوروپا و ویلایەتە یەکگرتگەیل، و بەشداریکردن لە کیشانن دیدەیل نوویگ ئەرا سیاسەتەیل ئابووری و گەشەپیدان.

ژوور بازرگانی و پیشەسازی سلێمانی دووپات کرد کە میوانداریکردن کۆنگرەگە ئەرا ساڵ دۊەم لەبان یەک، رەنگدانەوەی گەشەکردن پێگەی سلێمانییە وەجۊر سەنتەریگ ئەرا گفتوگۆی ئابووری و وزە، و بەشداری کەێد لە وەهیزکردن دەرفەتەیل گەشەپیدان و و بەرهەهماوردن و پاڵپشتیکردن سیاسەتە ئابوورییە وەردەوامەیل سەرەڕای ئاستەنگە هەرێمی و ناودەوڵەتییەیل.