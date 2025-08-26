سلێمانی میوانداری کۆنفرانس زانستی دویەم جینۆساید کورد کەێد.. وینە

سلێمانی میوانداری کۆنفرانس زانستی دویەم جینۆساید کورد کەێد.. وینە
2025-08-26T09:00:30+00:00

شەفەق نيوز- سلێمانی 

لە شار سلێمانی، ئەرا دویەم رووژ لەبانیەک، دەسکریا وە کارەیل کۆنفرانس زانستی دویەم ئەرا جینۆساید کورد، و کاردانەوەی لەبان ئەدەب و هونەر و رووشنهویری و راگەیانن.

 کۆنفرانسەگە وە چەودیاریکردن محمد حەمە سەعید وەزیر رووشنهویری و گەنجەیل هات، وە بەشداریکردن فراوانیگ لەلایەن شرۆڤەکارەیل و هویرمەندەیل لە زیاتر لە 12 دەوڵەت.

لەی باوەتە، نامیق هەورامی قسەکەر فەرمی کۆنفرانسەگە ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: کارەیل کۆنفرانسەگە کە دویەکە دەسوەپی کرد، و تا ئیوارەی ئمڕوو وەردەوامە، هەشت تەوەر سەرەکی هاناوی، کە پسپۆڕەیل و ئەکادیمیایەیلیگ لەناوی بەشداری کەن، توێژینەوەیل قویلیگ پیشکەش کردنە پەیوەندی وە جینۆساید کورد دیرن وە جویراجویر رەهەندەیل مرۆیی و کەلتووری.

   هەورامی وتیش: تۆژینەوەیل و باسەیل وە پەنج زوان پیشکەش کریەن (عەرەبی، کوردی، فارسی، تورکی و ئینگلیزی)، کە رەهەندیگ ناودەوڵەتی دەێدە کۆنفرانسەگە و دەسمیەتی دەێد لە رەسانن پەیامی وە فراوانترین شیوە.

وتیش: ئامانج لەی کۆنفرانسە بەڵگەکردن ئەو تاوانەیل جینۆسایدە کە وەسەر گەل کورد هاتن، و پاڵپشتی تۆژینەوەیل ئەکادیمیایی لەباوەتیان، بیجگە پتەوکردن هوشیاری جیهانی لەی پرسە.

   لە کۆتایی وتیش: ئیوارەی ئمڕوو رەسێدە پایان، و رێزلێنان ئەرا چوار لە دیارترین نویسەرەیل پیشکەش کریەێد لەوانە کە نویسانن و تۆێژینەوەیل جیاوازیگ لەبان جینۆساید کورد پیشکەش کردنە، و نویسەریگ کورد ناودیار هاناویان.

 

